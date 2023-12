TRENTINO MARKETING * TERRITORIO: « AL VIA LA PROMOZIONE INVERNALE IN ITALIA E NEI MERCATI INTERNAZIONALI, IN TV 175 PASSAGGI DA 30 SEC »

11.38 - giovedì 7 dicembre 2023

Il Trentino ha avviato da qualche settimana la campagna di promozione dell’inverno in Italia e nei mercati internazionali. Una campagna omnicanale per promuovere la stagione bianca attraverso carta stampata, tv, ma anche tutti i canali digitali, per trasmettere al pubblico le suggestioni e l’articolazione delle proposte del territorio.“L’inverno, quello vero. Da dicembre in Trentino” è il claim della nuova campagna. Promessa mantenuta si potrebbe dire, perché grazie alle recenti nevicate è garantito un avvio regolare della stagione in tutte le località, con l’obiettivo di confermare l’ottimo risultato conseguito nella scorsa stagione invernale che ha registrato oltre 7 milioni di presenze da novembre 2022 ad aprile 2023.

La campagna in sintesi

La campagna ADV sull’Italia prevede l’uscita sulla stampa quotidiana e periodica sulle principali testate nazionali, quali Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero, Il Giornale, Libero, La Verità, Quotidiano Nazionale, Il Sole 24 Ore, Gazzetta dello Sport, G Magazine, Donna Moderna, Borghi Magazine, Sale e Pepe, per un totale di 19.500.000 contatti stimati. La campagna tabellare è rafforzata da una serie di contenuti redazionali di grande prestigio quali la Guida monografica di 52 pagine curata dalla redazione di Sport Week e allegata al settimanale lo scorso 11 novembre.

È stata pianificata una campagna TV con 175 passaggi da 30” nell’intervallo dei film e 10 Billboard da 10” all’interno delle previsioni Meteo sulle principali reti Mediaset (Canale5, Retequattro, Italia1, Iris, Canale 20, Canale 34) per 50.000.000 di contatti stimati. Una pianificazione di 5 settimane sui temi eventi autunno, Mercatini di Natale e apertura stagione della neve e la compartecipazione di Val di Fiemme e Val di Fassa. La pianificazione sulle reti RAI – RAI1, RAI2 e RAI SPORT – ha previsto 6 passaggi da 15” e 30” in occasione delle dirette della Coppa Davis e altri 14 in occasione delle dirette delle prossime gare italiane della Coppa del Mondo di sci alpino.

La campagna ADV sull’estero per quanto riguarda le televisioni ha previsto azioni su Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia. Nello specifico 110 passaggi di spot da 20” sui canali nazionali polacchi TVN e TVN7; 150 passaggi di spot da 20” sui canali del gruppo ceco TN NOVA; 137 passaggi di spot da 20” sulle tv nazionali slovene SLO1 e SLO2. A queste azioni si aggiunge la campagna paneuropea con 250 spot da 10” e 30” su Eurosport 1 e Eurosport 2 in concomitanza delle tappe di Coppa del Mondo di sci alpino e Winter Sports da ottobre a marzo. 390.000.000 i contatti stimati.

Per la campagna ADV on line, partita già a ottobre è stata stimata una performance di 60 milioni di visualizzazioni in Italia e di 90 milioni all’estero. Coinvolgerà le piattaforme dell’ecosistema digitale internazionale, Meta, Tiktok, Google oltre che i principali portali dedicati allo sci, con 1 milione di clic attesi verso visittrentino.info

Sito Visit Trentino

La stagione invernale viene promossa attraverso una Moodboard editoriale, una vetrina che raccoglie una selezione degli argomenti strategici della stagione: dalle novità nelle skiarea, alle proposte senza sci, ai rifugi in cui sostare tra le discese, ai laghi d’inverno, alla cultura, alle famiglie, al benessere.

Anche l’App Mio Trentino è stata aggiornata con 278 nuovi contenuti relativi alla categoria Outdoor sulla neve.

Attività Media Pr Italia

L’ufficio Media&Pr ha pianificato una serie di attività per la stampa in Italia. Sono stati programmati numerosi viaggi stampa, individuali e di gruppo, lanci e press pitch incentrati sui principali temi della vacanza invernale oltre ad alcuni progetti con contenitori tv.

È inoltre previsto un presidio costante dei principali eventi sportivi per cogliere nuove opportunità di azioni di comunicazione. A tutto questo si aggiunge la creazione di comunicati stampa, cartelle stampa, materiali fotografici e video per i colleghi giornalisti.

Attività Media Pr Estero

Le attività Media PR sui mercati internazionali (DACH, Nord EU, NL, UK, PL, CZ) si concentreranno sui principali temi della vacanza invernale ma anche sulle suggestioni legate all’Italian Style, all’enogastronomia e al natural wellness. Sono previsti viaggi stampa individuali e di gruppo, incontri stampa, lanci, press pitch, oltre a diversi progetti TV che contribuiranno ad amplificare l’immagine del Trentino invernale. Come di consueto, il tutto sarà accompagnato da comunicati stampa, materiali fotografici e video..

Social Media Marketing & Influencer Marketing

Sui canali social media di Visit Trentino (Facebook, Instagram, Tik Tok e Twitter) spazio ai contenuti sulle principali tematiche della stagione secondo un piano editoriale ben definito e realizzando contenuti ad hoc sempre più immersivi in base ai target. Quindi tutti i contenuti neve, il benessere invernale, l’enogastronomia, il tema della Prudenza in montagna, l’accessibilità e l’inclusione in ambito sportivo e culturale. 13 gli Influencer che nei prossimi mesi racconteranno il Trentino d’inverno con una reach (persone uniche raggiunte) stimata in oltre 5 milioni.

I grandi eventi e le iniziative trade

Al centro delle azioni di marketing e comunicazione anche i grandi eventi come forte elemento di distintività del Trentino nell’arco alpino, sport ed enogastronomia in particolare. Dalla Coppa del Mondo di ciclocross di Vermiglio, alla Coppa del Mondo di Telemark a Pinzolo, allo slalom di Coppa del Mondo della 3-Tre di Campiglio. E nel 2024 il Tour de Ski in Val di Fiemme, la Ciaspolada in Val di Non, i Winter Master Games a Passo Tonale, la Marcialonga di Fiemme e Fassa, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino in val di Fassa i ritiri delle nazionali di sci alpino maschile di Norvegia in Paganella e Stati Uniti in Alpe Cimbra. Tra gli eventi enogastronomici promossi La Notte degli Alambicchi Accesi, Trentino Ski Sunrise, Enrosadira Time, la presenza alle Fiere Fruit Logistica di Berlino a febbraio e ProWein di Düsseldorf a marzo. Al territorio trentino saranno dedicate due puntate di Melaverde in programma il 10 e il 17 dicembre.

Tra le attività di trade (eventi B2B e B2C) già effettuate la presenza al TTG a Rimini dall’11 al 13 ottobre, al workshop di ACE a Roma dal 16 al 18 novembre, a Skipass a Modena dal 27 al 29 ottobre, alla WTM di Londra dal 6 all’8 novembre, l’evento trade Good Buy in Trentino a Cavalese dal 3 al 6 dicembre; in corso questa settimana L’Artigiano in Fiera (2-10 dicembre), il workshop ILTM di Cannes dal 4 al 7 dicembre, e successivamente nel 2024 al workshop Pre ITB a Berlino il 4 marzo 2024, all’NKBV Bergsportsdag a Nieuwegein (NL) dal 17 al 20 marzo 2024.