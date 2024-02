COSMET * SANIFONDS: « MEDICINA GENERALE, CON L’AVVALLO DELL’ASSESSORE TONINA ABBIAMO ISCRITTO TUTTI I NOSTRI DIPENDENTI AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO »

12.21 - lunedì 19 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Cooperativa di Servizi Medici del Trentino (COSMET) aderisce a Sanifonds. Con l’avvallo dell’Assessore alla salute Mario Tonina che ci ha aiutati a trovare i giusti equilibri, e del Direttore Generale di Sanifonds, dott.Alessio Scopa, la Società Cooperativa Servizi Medici Trentino (Cosmet), ha iscritto a fine settimana tutti i suoi dipendenti al Fondo sanitario integrativo Sanifonds.

Cosmet è una Cooperativa indipendente dalla Cooperazione trentina, nata in pieno lockdown da Covid, per supportare il sistema sanitario trentino e aiutare i medici di medicina generale che non ricevevano da APSS né test antigenici né mascherine per proteggersi.

Consta di quattro settori strategici e fondamentali di know out, andatisi via via evolvendo: il primo è dedicato a tutto il personale amministrativo e infermieristico che viene utilizzato negli studi del territorio dai medici del Trentino;

il secondo si occupa della formazione per coordinatori e personale medico, come Provider provinciale per l’accreditamento degli stessi;

il terzo di prevenzione e cura attraverso l’impiego della Telemedicina per un migliore supporto dei pazienti cronici, indirizzata ai medici convenzionati, avendo tra i collaboratori la Società italiana di Telemedicina, e sviluppando progetti aziendali in relazione al Pnrr e alla Missione 6C1-9 in tutta Italia.

L’ultimo si occupa di acquisire studi, materiale sanitario, sedi di prossimità e locarli ai professionisti medici che fanno parte come soci della Cooperativa stessa. I soci, attualmente, sono una sessantina e hanno i loro gruppi integrati sparsi su tutte le valli e le città del Trentino.

Ricordiamo che il Presidente di Cosmet è stato inizialmente componente del CdA provvisorio di Sanifonds, quando alla guida c’era il dott. De Laurentis, collaborando attivamente anche alla stesura del nomenclatore, tarato innovativamente sulla sanità locale, laddove in altre realtà gli stessi servizi vengono forniti a pagamento da medici privati. Il prossimo passo riguarderà il contratto con Sanifonds relativo all’intero settore della medicina generale convenzionata trentina, che annovera, attualmente, quasi tutti i soci di Cosmet.

Settore, quello della medicina generale, che ha già collaborato con Sanifonds, durante la pandemia, con il prezioso aiuto del Dipartimento alla salute della Provincia di Trento, dando la possibilità a tutti i lavoratori iscritti a Sanifonds di venire nei nostri studi a prezzi calmierati e vedere rimborsato il prezzo dei tamponi per la diagnostica anticovid.

*

Cosmet