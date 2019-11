FRIDAYS FOR FUTURE – TRENTO * PIAZZA DUOMO – STRISCIONE SU ALBERO NATALE: « TRA VENT’ANNI SCIERETE SULL’ACQUA »

Questa notte Fridays For Future Trento ha appeso uno striscione sull’albero di natale di piazza Duomo per lanciare un messaggio forte e chiaro alla città e ai turisti che ogni giorno la attraversano: i cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio l’esistenza stessa delle persone su questo pianeta e dobbiamo mobilitarci per evitare che accada. Il turismo sfrenato e incontrollato che ogni giorno percorre le vie della città, i sentieri e le piste da sci sulle montagne non è sostenibile. Corriamo un rischio enorme solamente per svendere la città al visitatore in più.

“Tra vent’anni scierete sull’acqua” recita lo stricione, il riscaldamento globale sta facendo innalzare i livelli del mare e i disastri ambientali sono sempre più frequenti: prova di questo sono state le inondazioni di Venezia e di tantissime altre città italiane.

Come se non bastasse, la risposta della politica locale alle temperature sempre più alte e ai disastri che in questi giorni occupano le pagine dei giornali è la costruzione di nuovi bacini idrici per l’innevamento, sempre più alti per innevare le piste anche quando la stagione non lo consente. Radere al suolo intere zone boschive e montane al solo scopo di permettere la pratica di un hobby finirà con il rendere invivibili quelle zone del territorio, alle persone come agli animali.

Il turismo “fast” da mercatini e sci-alpinismo contribuisce solo alla distruzione dei territori e il prossimo venerdì scenderemo in piazza anche per questo.

Il 29 novembre sciopereremo di nuovo, scenderemo per la quarta volta in piazza per salvare il pianeta dalla devastazione. Bloccheremo la città contro i cambiamenti climatici e ci riprenderemo il nostro futuro.

*

Fridays For Future Trento