PAB * COVID: « ACCERTATO UN CASO DI POSITIVITà AL CORONAVIRUS IN UNA CLASSE DEL LICEO “GIOVANNI PASCOLI“ DI BOLZANO »

Accertato un caso di positività al Covid-19 in una classe del Liceo Pascoli di Bolzano. L’istituto scolastico ha adottato tutte le procedure previste nei protocolli di sicurezza e seguirà le indicazioni stabilite dall’Azienda sanitaria in merito, per garantire la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico.

La classe, in attesa di comunicazioni dall’Azienza Sanitaria, nella giornata di lunedì 21 settembre seguirà le lezioni on line.

In questo periodo tutte le scuole stanno lavorando con grande impegno affinché sia garantito agli studenti il diritto all’istruzione e che ciò avvenga in un ambiente sano e sicuro per tutti i presenti negli istituti.

I Dirigenti, gli insegnanti e il personale amministrativo stanno gestendo con professionalità una situazione mutevole e caratterizzata da una notevole pressione. In questo panorama è fondamentale la collaborazione e la comunicazione con le famiglie e gli studenti più grandi, che i Dirigenti assicurano attraverso gli appositi canali. Qualsiasi ulteriore comunicazione destinata alla cittadinanza verrà trasmessa attraverso gli appositi canali istituzionali.