RETEQUATTRO * FUORI DAL CORO”: « MARIO GIORDANO INTERVISTA GIORGIA MELONI / EMERGENZA CORONAVIRUS/ PENSIONI / SPRECHI INPS / CIBO MADE IN ITALY SOTTO ATTACCO »

Domani, ‪martedì 3 marzo, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, Mario Giordano, in apertura intervista la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (registrazione ore 19.00) su temi di strettissima attualità: dalla gestione dell’emergenza sanitaria di Coronavirus in Italia da parte del Governo alle polemiche politiche che si sono scatenate negli ultimi giorni tra maggioranza e opposizioni con la rinnovata richiesta, da parte del Centrodestra, di andare al più presto al voto.

A seguire si riaccendono i riflettori sugli sprechi nella gestione immobiliare dell’Inps. L’ente previdenziale possiede molti immobili vuoti e inutilizzati, ma continua ad affittarne di nuovi a prezzi di mercato. Si torna anche, con Rita Dalla Chiesa, sul tema pensioni che, con il contributo della trasmissione, alcuni casi denunciati, si stanno risolvendo.

Infine, focus sul cibo Made in Italy e, in particolare, sul Nutriscore – il sistema di etichettatura elaborato da alcuni ricercatori francesi che penalizzerebbe molti alimenti della produzione italiana e alla base della “Dieta Mediterranea” – e sulle nuove regole europee che, se dovessero entrare in vigore il prossimo primo aprile, farebbero decadere l’obbligo di indicazione della provenienza delle materie prime sulle etichette per prodotti come pasta, riso, derivati del pomodoro e latticini. Il cibo italiano è sotto attacco? In studio si discute del tema con lo chef Gianfranco Vissani.