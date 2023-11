ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES * CALENDARIO 2024: « “FERROVIE PANORAMICHE NELLE ALPI”, IMPORTANTE AZIONE DI AUTOFINANZIAMENTO »

09.07 - martedì 14 novembre 2023

L’Associazione Transdolomites da qualche anno è impegnata nella pubblicazione del calendario ferroviario tematico. Oltre al nobile obiettivo di promuovere tra i cittadini la cultura ferroviaria, sommato alle altre iniziative da tempo attivate da Transdolomites, quella del calendario dimostra di essere un importante azione di autofinanziamento che permette di affrontare i percorsi di studi funzionali alle soluzioni di mobilità pubblica nelle Valli dell’Avisio per il breve periodo ( servizio TPL su gomma) e medio-lungo periodo (il progetto per il nuovo collegamento ferroviario tra Trento e Penia di Canazei via val di Cembra) per il quale è in ordine di arrivo la firma del Protocollo d’Intesa tra Provincia Autonoma di Trento ed RFI ( Rete Ferroviaria Italiana) per lo Studio di Fattibilità per la ferrovia in oggetto.

Il calendario 2024 si presenta con il titolo “Ferrovie panoramiche nelle Alpi”. Il promo della pubblicazione è ospitato sul sito www.transdolomites.eu con il modulo d’ordine. Grazie alla collaborazione che ci è stata concessa da varie società ferroviarie di Svizzera, Austria ed Italia siamo giunti alla pubblicazione delle foto che riproducono: la Domodossola-Locarno, cremagliera del Pilatus, la “Trenovia Trieste-Opocina, Pinzgauerlokalbahn, Brienz Rothorn Bahn, GoldenPass Express, Zentralbahn, Rigi, Gornegrat Bahn e Matterhorn Gotthard Bahn, Achensee Bahn, Monte Generoso, Trenino del Renon.

L’immediata collaborazione che Transdolomites ha raccolto a livello alpino non solo ha permesso dedicare ogni mese ad una differente ferrovia ma, l’abbondanza di materiale fotografico ci ha permesso di inserire delle pagine con foto dedicate destinate alle copertine e quelle dedicate agli auguri pasquali e natalizi.

Come anticipato, non solo foto ma il proposito di offrire uno strumento di promozione culturale in tema di mobilità nell’ambito alpino e dolomitico. Il calendario è stato pubblicato nella versione italiana e tedesca per avere un bacino di attenzione che vada ben oltre alle Valli Avisio accompagnato dalla nostra volontà di giungere a creare una pubblicazione di qualità anche ambita dai collezionisti.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites