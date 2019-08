CONZATTI (FI) * CRISI ESECUTIVO: « IL GOVERNO POPULISTA CHE HA PORTATO GLI ITALIANI IN RECESSIONE E STA DIVIDENDO IL PAESE, FINALMENTE SI è DIMESSO »

“Il governo populista che ha portato gli italiani in recessione e sta dividendo il Paese, finalmente si è dimesso. E questa per Forza Italia, che ha sempre esercitato opposizione vera, mettendo in guardia e dando suggerimenti inascoltati, è una notizia positiva. Da oggi in poi, chiunque governerà, dovrà ripartire dai fondamentali incentrando l’azione dell’Esecutivo sul rispetto delle Istituzioni, sulla competenza e sulla serietà, distinguendo il proprio ruolo di Governo da quello politico.

Il Governo che verrà, dovrà rendere l’Italia un Paese migliore e scongiurare innanzitutto l’aumento dell’IVA. Dovrà preoccuparsi di restituire al nostro Paese un ruolo centrale nella politica europea e nella politica estera stabilmente altlantista.” lo ha dichiarato la Senatrice Donatella Conzatti, vicepresidente della Commissione sul femminicidio e membro della commissione finanze.