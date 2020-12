PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * COVID: « DA DOMANI MAGGIORE LIBERTÀ DI MOVIMENTO IN ALTO ADIGE, RIAPRONO (SEPPURE CON LIMITAZIONI) BAR E RISTORANTI »

Protezione civile -In Alto Adige maggiore libertà di movimento e possibilità di effettuare acquisti nel fine-settimana. Riaprono, seppur con limitazioni, bar e ristoranti.

A partire da domani (venerdì 4 dicembre) sarà nuovamente possibile muoversi all’interno del territorio altoatesino senza necessità di esibire un’autodichiarazione e senza l’esigenza di motivare gli spostamenti. Riapriranno, seppur con orario limitato (apertura consentita tra le ore 5 e le ore 18), e con l’obbligo di rispettare le misure di sicurezza, bar e ristoranti, mentre il divieto generale di spostamento dal proprio domicilio sarà valido tra le ore 22 e le ore 5 del mattino seguente. Tutte queste novità sono contenute nell’ordinanza numero 73, attualmente in vigore, firmata il 27 novembre scorso dal presidente della Provincia.

In vista del primo fine-settimana di acquisti del periodo di avvento, Arno Kompatscher invita la popolazione a fare ricorso “al buon senso e alla prudenza”, attenendosi scrupolosamente alle norme igieniche e a quelle riguardanti il distanziamento fra le persone. Il presidente della Provincia, inoltre, ricorda l’importanza di “limitare il più possibile i contatti sociali anche nella sfera privata per evitare nuovi contagi”.

Dal canto suo, l’assessore alla salute, Thomas Widmann, ricorda che “la discplina dimostrata da tutte le altoatesine e da tutti gli altoatesini nelle ultime settimane, sia per quanto riguarda il rispetto delle regole, sia per quanto concerne la partecipazione allo screening diffuso, hanno reso possibile queste prime riaperture. Per rimanere sulla strada giusta occorre l’impegno di tutti”. L’obiettivo prioritario della Giunta provinciale rimane quello di abbattere il prima possibile la curva dei contagi, presupposto necessario per il ritorno ad una situazione più vicina alla normalità.