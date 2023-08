LEGA * INCONTRO SALVINI – FUGATTI: « PINZOLO, DOMANI 26/8 CONFERENZA A STAMPA SALVINI-FUGATTI (ORE 11.00) »

12.05 - venerdì 25 agosto 2023

DOMANI PUNTO STAMPA SALVINI-FUGATTI A PINZOLO

Domani, sabato 26 agosto 2023, il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini sarà a Pinzolo (Trento) per incontrare i sindaci delle Valli Rendena e Giudicarie e Val di Sole nella sede del Comune in Viale della Pace 4.

Al termine dell’incontro – ipotizziamo alle 11 circa – ci sarà un punto stampa.

In serata è confermato l’evento di partito già annunciato. All’incontro con i media ci saranno anche il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il responsabile della Lega Trentino Diego Binelli.

Non serve accredito ma solo tesserino professionale.