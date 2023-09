APSS TRENTINO * SENTENZA REINTEGRO TATEO: “ NON ESPRIMIAMO COMMENTI, FINO A QUANDO NON SAREMO IN POSSESSO DELLE MOTIVAZIONI “

11.50 - venerdì 15 settembre 2023

In relazione alla sentenza del giudice del lavoro di Trento, che dispone il reintegro del direttore medico Saverio Tateo nel posto di lavoro, Apss precisa quanto segue.

Il dispositivo è stato letto nell’udienza di ieri pomeriggio, 14 settembre e Apss non intende esprimere commenti, almeno fino a quando non sarà in possesso del testo con le motivazioni e avrà avuto modo di fare le valutazioni necessarie per attuare i conseguenti adempimenti.

Foto Opinione (da aereo)