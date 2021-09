COMUNE DI TRENTO * MERCATI CONTADINI: « APERTE LE DOMANDE PER PARTECIPAZIONI OCCASIONALI, FINO AL 30 NOVEMBRE »

Mercati contadini: aperte le domande per partecipazioni occasionali. Fino al 30 novembre.

Nei mercati contadini di Trento (piazza Dante e San Giuseppe) riservati ai produttori agricoli possono essere ammesse occasionalmente le aziende agricole “ospiti” di altre regioni, riservando loro un posteggio all’anno riferito al singolo mercato e per periodi non inferiori al mese e comunque non superiori all’anno.

I prodotti venduti dall’azienda “ospite” non devono essere presenti nel mercato di riferimento. In ogni caso, devono provenire ed essere ottenuti nell’ambito territoriale della provincia in cui è ubicato il rispettivo centro aziendale.

Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisti richiesti possono scrivere a [email protected] entro il 30 novembre.

Il testo completo dell’avviso che invita alla manifestazione di interesse è pubblicato sul sito del Comune.