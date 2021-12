UPLOADSOUNDS 2021 * TREDICESIMA EDIZIONE: « A VINCERE IL CONTEST SONO I TIROLESI “JESSE“, SECONDI I “NU CARESS“ E TERZI I TRENTINI “CANNIBALI COMMESTIBILI“ »

19:46 - 11/12/2021

Sono i tirolesi Jesse a salire sul primo gradino del podio della tredicesima edizione del contest di UploadSounds, il contest dedicato ai giovani talenti della musica dell’Euregio. Al secondo posto ci sono i Nu Caress, seguiti dai trentini Cannibali Commestibili. L’altoatesino Emi Massmer miglior artista under21. Dopo una lunga giornata di audizioni, che si sono svolte a porte chiuse alla Waltherhaus di Bolzano, è arrivato nel tardo pomeriggio di sabato 11 dicembre l’atteso verdetto della giuria di qualità: sono i Jesse i vincitori dell’edizione 2021 del contest di UploadSounds, il concorso dedicato ai più interessanti progetti musicali under35 di Trentino, Alto Adige e Tirolo.

Erano in dodici i finalisti che si sono sfidati a suon di musica, davanti ad una giuria composta da importanti professionisti del mondo della musica, che alla fine ha assegnato il primo posto ai Jesse, futuristico progetto capace di miscelare con audacia space blues e pop dialettale. La band, nata nel 2019 a Telfs, nel distretto di Innsbruck, è composta da Thomas Hackl, Andreas Cesen e Dave Lenz, rispettivamente alle eccentriche parti di chitarra, alla palpitante tuba e ai solidi groove di batteria, conditi da testi altrettanto originali. Al secondo posto si classificano i Nu Caress, anche loro provenienti dal Tirolo, progetto composto da Manuel Wallner, ai testi e alla voce, e Domenico Wegscheider alla chitarra; mentre il terzo posto è andato ai trentini Cannibali Commestibili, energico trio alternative rock originario della Piana Rotaliana dalla tecnica indiscussa, formato da Paolo Murari, “Turo”, al basso, Daniel Nardon alla chitarra e Maurizio Togn alla batteria e alla voce. Ad aggiudicarsi il premio destinato al miglior artista under21 è invece Emi Massmer, giovanissimo cantautore originario di Plaus, in provincia di Bolzano, che dopo una specializzazione in amministrazione, finanza e marketing, porta avanti le sue passioni per la musica, oltre che per la fotografia e la produzione di video.

“In un periodo come questo, segnato dalla pandemia, un progetto come UploadSounds risulta davvero fondamentale”, spiega Claudio Terreni, Booking Agent per Locusta, che anche quest’anno ha raggiunto Bolzano per far parte della giuria di qualità., per questa edizione nel ruolo di presidente “Nel contesto italiano, in cui la musica non sempre è riconosciuta come dovrebbe per il suo valore culturale, artistico ed economico neppure quando si tratta dell’ambito del professionismo – spiega Terreni -, la realtà di UploadSounds è uno dei rari contesti che offre opportunità concrete ai talenti emergenti, aiutandoli a crescere a svilupparsi, fornendo loro importanti opportunità”.

In giuria era presente anche Marion Moroder, cantautrice altoatesina che nell’edizione 2020 si è aggiudicata il primo premio del concorso: “La vittoria dello scorso anno mi ha permesso di registrare grazie al contributo di UploadSounds due nuove canzoni assieme a dei musicisti bravissimi, far parte della giuria quest’anno è stata una nuova esperienza, molto piacevole, è stato bello ascoltare tanta buona musica di generi differenti”, ha raccontato, dopo il lungo pomeriggio di audizioni. Anche quest’anno, i premi – che ammontano ad un totale di 15.000 euro – sono destinati alla crescita e al consolidamento del futuro musicale dei musicisti vincitori, attraverso produzioni audio e video professionali e il lancio dei rispettivi progetti musicali su media e social media, con il contributo di importanti esperti del settore musicale e culturale italiano. Inoltre, tutti i 12 finalisti hanno ricevuto l’opportunità di vedersi realizzare una cartella stampa con fotografie professionali.

Con questa vittoria, i Jesse, non si sono solamente aggiudicati l’importante premio destinato al vincitore del contest, ma hanno anche avuto la possibilità di tornare sul palco della Waltherhaus già in serata, per aprire il concerto della cantautrice bolzanina Anna Carol. Con alle spalle una formazione da musicista jazz, Anna Carol ha vissuto per molti anni tra Germania, Inghilterra e Paesi Bassi, dove ha potuto esplorare la scena musicale internazionale. Ha mosso i suoi primi passi come cantautrice con il progetto Carol Might Know e l’EP “Act Naturally”. Nel 2020, Anna Carol ha pubblicato il suo primo EP in italiano intitolato “Evoluzione” con l’etichetta indipendente NUFABRIC records. Il suo primo album, con influenze pop, elettroniche, R&B e soul è attualmente in lavorazione.

UploadSounds è un progetto di Cooperativa Mercurio e Associazione Be It Verein, con il sostegno di Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Fondazione Cassa Rurale di Trento, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano e Comune di Trento, in collaborazione con GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino. Sponsor dell’iniziativa: ITAS Mutua e VAIA.