POLISPORTIVA OLTREFERSINA (PERGINE VALSUGANA – TRENTO) * CENTRO SPORTIVO: « LUNEDì 25 L’INAUGURAZIONE DELLA STRUTTURA RINNOVATA ” FITNESS OLTREFIT ” »

È un ulteriore passo verso la normalità, un segno di ripresa e di speranza. Lunedì 25 maggio la Polisportiva Oltrefersina invita all’inaugurazione del Centro Fitness Oltrefit presso il Centro Sportivo di Pergine Valsugana, dopo l’imponente lavoro di restyling, avviato in gennaio con l’inizio della nuova gestione. Lo stop causato dagli effetti e dalle limitazioni successivi all’epidemia di Covid 19 – pur penalizzando le varie attività e le presenze presso l’impianto – ha permesso di accelerare una serie di lavori comunque già programmati, tanto da poter anticipare di alcuni mesi l’inaugurazione prevista per fine estate.

Grazie alla sempre preziosa opera dei volontari e all’apporto di alcuni consulenti, ora il Centro Sportivo è quindi pronto per riaprire. Oltre alla ritinteggiatura, al rinnovo degli ambienti e alla loro sanificazione, è stata aperta una nuova sala per il corpo libero, una sala per l’allenamento funzionale, con nuove macchine e tapis roulant. Lavori anche all’esterno, con due nuovi capannoni per favorire nuove attività e corsi all’aperto.

Tutto ciò seguendo scrupolosamente le indicazioni per la sicurezza e l’accessibilità previste dalle normative relative al Covid 19: distanze, cartellonistica, presidi igienico sanitari, prenotazioni e spazi controllati. “E’ un primo assaggio dei risultati che vogliamo ottenere con la nostra gestione” dichiara il presidente dell’Oltrefersina Stefano Sartori. “Spiace che giunga in un momento così complicato, ma allo stesso tempo è un segnale di impegno per il futuro. E’ dalle difficoltà che nascono nuove opportunità e sinergie! Abbiamo stretto una convenzione con il COPI, i nostri utenti avranno agevolazioni presso i negozi di Pergine Valsugana. Le prenotazioni saranno gestite online limitando assembramenti e diluendo al meglio le presenze. Vogliamo ripartire, tutti insieme”. Impegno che prevede anche di offrire a tutti gli operatori sanitari, come ringraziamento per la loro opera durante l’emergenza, un mese gratuito di frequenza alla struttura. Tutto insomma è pronto per ricominciare, con uno sguardo che va già”oltre”, verso scenari nuovi, atteggiamento che da sempre caratterizza la Polisportiva Oltrefersina.

L’INAUGURAZIONE DELLA PALESTRA È PREVISTA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO IN LOC. LA COSTA A PERGINE ALLE ORE 11.30 DI LUNEDI 25 MAGGIO. SARA’ PRESENTE PER IL TAGLIO DEL NASTRO IL SINDACO DI PERGINE ROBERTO OSS EMER, CON LO STAFF DEL CENTRO SPORTIVO E I DIRIGENTI DELLA POLISPORTIVA

Polisportiva Oltrefersina