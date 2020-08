SAT – SEDE TRENTO * SCOMPARSA LOREDANA DEGREGORI: « UNITI E COMMOSSI, IL CORDOGLIO DI TUTTA LA COMUNITà ALPINISTICA TRENTINA »

Profondamente colpita dalla improvvisa scomparsa di Loredana Degregori la presidenza della SAT sede centrale si unisce al cordoglio dei familiari, degli amici, della sezione SAT di Mezzolombardo e al suo presidente Giorgio Roncador, per la perdita di una volontaria così vicina alla montagna, alla SAT ed alla sua comunità.

Vicina come volontaria nel direttivo della sezione di Mezzolombardo, sempre pronta a dare una mano in ogni occasione, come riferiscono i soci, vicina alla sua terra come musicista nella banda del paese, Loredana inoltre era e rimarrà nel cuore di tutto il Sodalizio in quanto alpinista.

Della notizia, giunta nella tarda serata di ieri è stata subito informata la presidente della SAT Anna Facchini, la quale pur non avendo conoscenza diretta di Loredana, ha manifestato tutto il suo rincrescimento per un evento così drammatico.

Oggi si uniscono alla Presidente nella vicinanza ai familiari e a tutti coloro che hanno potuto conoscere ed apprezzare Loredana: i due vicepresidenti Roberto Bertoldi ed Elena Guella, la Giunta e il Consiglio della sede centrale.