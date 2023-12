RAI 3 * “ AMORE CRIMINALE – STORIE DI FEMMINICIDIO “: 14 DICEMBRE 2023 ORE 21.20 « LA TRASMISSIONE CONDOTTA DA BARBARA DE ROSSI » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

15.03 - giovedì 14 dicembre 2023

Amore criminale”, la trasmissione condotta da Barbara De Rossi – a cui da anni è associata una Campagna di denuncia contro la violenza sulle donne – è giunta alla quindicesima edizione. Anche quest’anno si avvale della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Fino ad ora sono state raccontate oltre 200 storie, da nord a sud, in ogni contesto sociale e culturale. Sono tante le donne che in questi anni hanno chiesto aiuto al programma e che hanno testimoniato la loro storia. Tante anche le famiglie che hanno permesso di ricostruire la storia vissuta dalle proprie figlie. In ogni puntata un attore in studio leggerà una pagina tratta dagli atti giudiziari dei casi raccontati. Gli attori che hanno aderito sono: Leo Gullotta, Duccio Camerini, Enrico Lo Verso, Pino Strabioli, Massimo Olcese, Mariano Rigillo, Urbano Barberini, Blas Roca Rey.

