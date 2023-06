CONSIGLIO REGIONE TN-AA/SÜDTIROL * MINACCE A FUGATTI: PACCHER, « NON È LA PRIMA VOLTA CHE LA FIRMA “BR“ APPARE DA NOI, SEGNALE DA NON SOTTOVALUTARE » »

11.23 - mercoledì 28 giugno 2023

Dichiarazione del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher: “L’ennesimo atto di solidarietà al presidente della Provincia Maurizio Fugatti, fatto ancora oggetto di minacce di morte, è purtroppo testimonianza di un clima, fatico a definirlo politico, che si va imbarbarendo di continuo.

Torna a farsi sentire un’area dell’ antagonismo che questa volta si salda attorno a temi come le infrastrutture, con il riferimento alla Tav, e lo fa utilizzando quella stella a cinque punte, che è coincisa con uno dei periodi più bui dell’Italia del dopoguerra. Non è la prima volta che negli ultimi mesi la firma Br è apparsa qui da noi come firma a minacce a politici e non solo. Un segnale che crediamo non debba essere sottovalutato da nessuno”.