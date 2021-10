COMUN GENERAL DE FASCIA * VACCINAZIONI: « APPUNTAMENTO IL 16/10 A SAN GIOVANNI DI FASSA – IL 17/10 A CAVALESE »

Il Comun General de Fascia e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari rilevano una bassissima adesione alle vaccinazioni delle persone over 80 e delle persone fragili, che dovrebbero essere maggiormente protette, e in generale di tutte le persone. L’Azienda Sanitaria quindi ha modificato il calendario delle vaccinazioni.

Di seguito si riportano gli appuntamenti aggiornati:

SABATO 16 OTTOBRE 2021

DISTRETTO LADINO DI FASSA

Str. di Pré de gejia, 4

a San Giovanni di Fassa – Pozza

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Per le persone over 80 e le persone fragili che hanno prenotato la 3^ dose.

Si ricorda di portare la tessera sanitaria.

SABATO 16 OTTOBRE 2021

DISTRETTO LADINO DI FASSA

dalle ore 13.00 alle ore 16.00

OPEN DAY

senza prenotazione CUP, aperto a tutti coloro che non hanno ancora fatto la prima dose (dai 12 anni compiuti in su).

Si ricorda di portare la tessera sanitaria.

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021

presso il

PALAFIEMME – CAVALESE

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

OPEN DAY

senza prenotazione CUP, aperto a tutti coloro che non hanno ancora fatto la prima dose (dai 12 anni compiuti in su).

Si ricorda di portare la tessera sanitaria.

*

NEF AVIS PER SE FÈR L VAZIN

IL Comun general de Fascia e l’Azienda Provinzièla per i Servijes Sanitères i à vedù che l é stat na adejion n muie bassa per se fèr l vazin da pèrt de la persones over 80 e de la persones scherpentes, che cognessa esser cheles più stravardèdes, e ence da pèrt de la jent en generèl. Per chesta rejon l’Azienda Sanitèra l’à mudà l calandèr per la vazinazions.

Cassot vegn segnalà i dis pervedui per la vazinazions:

EN SABEDA AI 16 DE OTOBER DEL 2021

DISTRET LADIN DE FASCIA

Str. di Pré de gejia, 4

a Sèn Jan – Poza

da les 9.00 a les 12.00

Per la persones over 80 e la persones scherpentes che se à prenotà la 3^ dosa.

Ve recordon de Ve tor dò la tessera sanitèra.

EN SABEDA AI 16 DE OTOBER 2021

DISTRETTO LADINO DI FASSA

da les 13.00 a les 16.00

OPEN DAY

zenza prenotazion CUP, avert a duc chi che no i à amò fat la pruma dosa (dai 12 egn en su).

Ve recordon de Ve tor dò la tessera sanitèra.

EN DOMENIA AI 17 DE OTOBER DEL 2021

aló dal

PALAFIEMME – CIAVALEIS

da les 9.00 a les 12.00

OPEN DAY

zenza prenotazion CUP, avert a duc chi che no i à amò fat la pruma dosa (dai 12 egn en su).

Ve recordon de Ve tor dò la tessera sanitèra.