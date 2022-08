“RIGENERA ROVERETO” * “SBARACCO” 2022 « OK IL LABORATORIO RIGENERAZIONE URBANA, SOSTENUTO DA CONFCOMMERCIO E CASSA RURALE ALTO GARDA-ROVERETO »

06.30 - lunedì 29 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ha fatto centro anche quest’anno l’evento “Sbaracco”, andato in scena sabato scorso a Rovereto, organizzato da Rigenera Rovereto (il Laboratorio di Rigenerazione urbana promosso da Comune e Confcommercio) in collaborazione con i Distretti del centro urbano, l’Amministrazione comunale ed il supporto della Cassa Rurale Alto Garda-Rovereto,

Un’intera giornata dedicata principalmente alle tante attività commerciali che hanno aderito esponendo all’esterno prodotti ed articoli, proponendo alla clientela speciali promozioni e le ultime occasioni dell’estate, il tutto accompagnato da eventi ed animazione per tutta la famiglia, che la pioggia caduta fino al primo pomeriggio ha solo in parte condizionato. L’intero programma del pomeriggio,infatti, è stato rispettato e fino a tarda sera molti negozi erano ancora aperti ed i pubblici esercizi hanno potuto godere dell’animazione musicale proposta per lo Sbaracco 2022.

Dallo sbaracco per bambni e bambine ospitato a S. Maria al villaggio junior della “tana dei papà” in via Portici, alle esibizioni di danza in centro fino ai concertini dal vivo cominciati nel pomeriggio e proseguiti fino a sera per la gioia dei tanti visitatori che non hanno mancato di confluire in città per lo shopping ma anche per il ricco programma di eventi messo in campo da Rigenera Rovereto.

Il ringraziamento degli organizzatori a gruppi, artisti ed associazioni che hanno animato la giornata ma soprattutto ai tanti operatori economici che hanno ravvivato la città con le proprie proposte, favorendo un notevole afflusso di clientela in tutto il centro.