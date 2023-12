DEGASPERI (ONDA) * FONDO SOLIDARIETÀ CONSIGLIERI PAT: « GRATIFICA NATALIZIA OGNI 5 ANNI, UN GRAZIE AGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO CHI HA AUMENTATO L’INDENNITÀ »

13.07 - domenica 10 dicembre 2023

Ogni 5 anni i consiglieri uscenti beneficiano di una ricca gratifica natalizia. Succede da sempre. Per dovuta trasparenza ecco quanto arrivato, a norma di legge. Non posso che ringraziare gli elettori che, anziché votare quelli che le indennità volevano ridurle, hanno preferito quelli che ce le hanno aumentate.

Importante che nessun elettore del Centrodestra abbia nulla da ridire o recriminare. Come già avvenuto in passato, oltre a continuare nei tentativi di modificare la legge in vigore, una parte della somma sarà destinata ad iniziative di interesse generale.