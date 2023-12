CGIL E UIL * SCOMPARSA FRANCO GIACOMONI: « È UN LUTTO PER TUTTO IL MONDO DEL LAVORO TRENTINO » (LINK ESTRATTO DOCUMENTARIO “L’ASSEMBLEA”)

11.18 - domenica 10 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La scomparsa di Franco Giacomoni è un lutto per tutto il mondo del lavoro trentino. Dichiarazioni dei segretari generali di CGIL e UIL del Trentino, Andrea Grosselli e Walter Alotti. “Con grande tristezza abbiamo appreso della morte di Franco Giacomoni, già leader della Cisl trentina e protagonista di tante lotte del movimento dei lavoratori fin dagli anni ‘60. Una figura e una storia, quella di Franco, profondamente legate a quella del suo Trentino. Anche smessi i panni di sindacalista, non è mai venuto meno in lui l’impegno sociale, civile ed ambientale a favore della propria terra.

Anche per questo era stato protagonista pochi mesi fa del progetto lanciato da Cgil Cisl Uil del Trentino per il recupero della memoria storica del rapporto tra il movimento sindacale e le vicende dell’Autonomia in particolar modo quelle seguite al varo del Secondo Statuto del 1972. Riascoltare oggi le sue testimonianze dirette all’interno del documentario “L’assemblea” prodotto dalla Fondazione Museo Storico ci riempie di tristezza ma anche di orgoglio per aver potuto conoscere una persona di tanto respiro e profondità.

A nome di tutti gli iscritti ed i militanti di Cgil e Uil del Trentino porgiamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze mentre ci stringiamo in un abbraccio fraterno con i compagni e gli amici della Cisl trentina per questa grave perdita per tutto il Trentino”.

A questa url https://shorturl.at/mnVYZ un breve estratto dal documentario “L’Assemblea” con un intervento di Franco Giacomoni.