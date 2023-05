COMITATO “HORAT ET LABORA” – TRENTO * LAVORI BY-PASS: « APERTURA CANTIERE, IN VIA BRENNERO LA MANIFESTAZIONE PACIFICA DI PROTESTA »

09.31 - martedì 30 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il comitato “Horat et Labora” ha partecipato in via Brennero all’apertura del cantiere dei lavori preparatori per il by-pass ferroviario di Trento. La manifestazione organizzata dal comitati No Tav nei pressi del cantiere. La manifestazione è stata composta ed educata ha coinvolto una cinquantina di persone che hanno fatto sentire a gran voce le ragioni di questa protesta.

A garanzia del futuro dei nostri e vostri figli confermiamo la richiesta all’Amministrazione comunale e provinciale del Trentino di garantire sicurezza per i lavori che saranno eseguiti sui terreni della fabbrica dei veleni Sloi Carbochimica, eseguendo al più presto le analisi con i sondaggi sui terreni realmente utilizzati per gli scavi del nuovo tracciato.

Analisi che sono state finanziate dal Governo.

Per concludere: Città di Trento dalla “memoria corta”… i vostri figli e nipoti vi ringraziano per il loro “Futuro incerto”.

*

Comitato “Horat et Labora”

Trento