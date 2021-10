COMUNE DI TRENTO * CIRCONVALLAZIONE MERCI: « PROGETTO DI FATTIBILITÀ, DA OGGI È DISPONIBILE ANCHE NELLA PAGINA DEDICATA A “TRENTO LAB” » (LINK)

Circonvallazione merci, il link al progetto di fattibilità sul sito del Comune. Da oggi è disponibile anche nella pagina dedicata a “Trento Lab” sul sito del Comune (https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/TrentoLab/Progetto-integrato) il link al Progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo alla circonvallazione merci di Trento, già trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla presidente della Commissione nazionale per il dibattito pubblico. La documentazione presentata risulta molto articolata in relazione alla complessità del progetto.

Con la pubblicazione del progetto della circonvallazione ferroviaria di Trento si avvia un programma di interventi che interesserà la città per i prossimi dieci anni. L’obiettivo finale da raggiungere è una città permeabile da est a ovest, fortemente infrastrutturata da nord a sud, complessivamente più verde e resiliente. Il progetto pubblicato, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per 930 milioni di euro, è il primo tassello di quel grande piano che comprende, oltre alla circonvallazione ferroviaria per i treni merci, l’interramento della linea ferroviaria storica, un sistema di collegamento rapido tra nord e sud (NorduS) e la stazione ipogea (Progetto integrato).

I tecnici del “Progetto Mobilità e Rigenerazione urbana” saranno disponibili per supportare i cittadini nella visione del progetto, anche in attesa dell’avvio della procedura prevista del dibattito pubblico, e nell’indirizzare eventuali osservazioni ai responsabili del progetto o del dibattito pubblico, a seconda delle necessità.