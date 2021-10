CIA E VETTORE (FDI) * OSPEDALE CAVALESE (TN): « AL PRESIDIO ORGANIZZATO DALLE FORZE DI OPPOSIZIONE SI STANNO DIFFONDENDO INFORMAZIONI VOLTE A DANNEGGIARE LA NOSTRA RACCOLTA FIRME »

Ospedale di Cavalese, Cia e Vettore (FdI): “Al presidio organizzato dalle forze di opposizione si stanno diffondendo informazioni volte a danneggiare la nostra raccolta firme”.

Ci sono giunte notizie circa un comportamento scorretto che si starebbe verificando presso il presidio organizzato dalle forze politiche di minoranza davanti all’Ospedale di Cavalese per raccogliere firme. Secondo quanto riportatoci da alcune persone che sono passate questa mattina, esse sarebbero state invitate a firmare la petizione predisposta dall’opposizione con la giustificazione che quella presentata da Fratelli d’Italia sarebbe volta a sostenere il progetto di costruzione della Cittadella della Salute a Masi.

Ci teniamo a sottolineare come questa sia un’informazione falsa e volta a danneggiare la nostra iniziativa che sta riscuotendo un ottimo successo (sia nella versione cartacea che in quella on-line) generando confusione e sconcerto nei cittadini. A sostegno di ciò che affermo, riporto che la nostra petizione è volta a chiedere che il “Consiglio provinciale si attivi affinché la PaT prosegua con il progetto di ristrutturazione dell’Ospedale di Cavalese, abbandonando qualunque ipotesi che preveda la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera in differente sede” (dizione chiaramente riportata su tutti i moduli utilizzati per la raccolta firme).

Colgo inoltre l’occasione per ricordare i prossimi appuntamenti sul territorio: domani, sabato 30 ottobre, Fratelli d’Italia sarà presente con il proprio gazebo a Moena presso il Piaz de Sotegrava e sabato 6 novembre a Cembra sul viale principale.

Ricordo infine che, per coloro che desiderassero sostenere la nostra petizione, è possibile anche firmare on- line al seguente link: https://www.change.org/p/consiglio-provinciale-della-provincia-autonoma-di-trento-si- alla-ristrutturazione-dell-ospedale-di-cavalese?redirect=false