SEN. CONZATTI (ITALIA VIVA) * TRENTINO – OCCUPAZIONE FEMMINILE: « IL PNRR LANCIA UN MESSAGGIO CHIARO, L’ITALIA PUÒ CRESCERE SOLO SE LE RISORSE NON VALORIZZATE POSSONO LAVORARE »

Le conseguenze della pandemia sull’occupazione femminile sono state drammatiche. Gli ultimi dati ISTAT hanno evidenziato come nel 2020 su 444 mila posti di lavoro persi 312 mila sono di donne.

In questo scenario le scelte del PNRR, di investimento nel lavoro femminile e del Family Act come riforma di accompagnamento al Piano, tracciano una strada chiara dalla quale non si torna indietro. E’ da qui che dobbiamo ripartire per creare da un lato un sistema di welfare che consenta alle donne di non dover scegliere più tra lavoro e famiglia, e che dall’altro consenta alle realtà produttive, sia pubbliche che private, di fare un cambio di passo in termini di investimenti occupazionali.

Sulle sfide e sulle opportunità che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si confronteranno oggi alle 18.00 Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Donatella Conzatti, Senatrice e Segretario della Commissione Bilancio, Giovanni Bort, Presidente CCIAA di Trento e Confcommercio Trentino e Fausto Manzana, Presidente Confindustria Trento nell’ambito del webinar dal titolo “La sfida del PNRR: creare valore con il lavoro e l’empowerment femminile” che si inserisce tra gli appuntamenti “La primavera delle idee”, lanciati da Italia Viva.

*

DICHIARAZIONE BONETTI “Il Pnrr riconosce nelle energie delle donne e delle nuove generazioni la direzione da percorrere per restituire prospettiva al Paese e mette al centro la parità di genere e il lavoro femminile. Una scelta di investimento che ci fa dire che il Piano nel suo complesso avrà un effetto moltiplicativo dell’occupazione femminile, potendo contare sull’accompagnamento della riforma del Family Act e sul primo Piano strategico nazionale per la parità di genere. Investiamo in maniera integrata sulle donne a partire da un incentivo forte al lavoro, all’imprenditorialità delle donne insieme alla riforma dei congedi parentali, ma anche offrendo un piano educativo serio, che investe nella formazione delle ragazze nelle materie Stem e nel digitale e stanzia 4,6 miliardi per gli asili nido e le scuole per la prima infanzia. Azioni multidimensionali che vogliamo attivino energie e processi di partecipazione vera e piena delle donne al futuro del Paese. Un futuro che va costruito adesso”.

*

DICHIARAZIONE CONZATTI “Il PNRR lancia finalmente un messaggio chiaro: l’Italia può crescere a ritmi sostenuti solo se le risorse non valorizzate – donne e giovani – possono lavorare. Per questo il Piano disegna una serie di interventi integrati che impongono allo Stato di occuparsi dei “servizi di cura” ed incentiva le organizzazioni pubbliche e private a valorizzare assunzioni, percorsi di carriera, conciliazione e parità salariale. Siamo al primo passo del “Next Generation” e per attuarlo ci vuole quel coraggio riformista che tutti i grandi cambiamenti richiedono”