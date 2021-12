PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “TERRA TRENTINA”: « FESTE NATALIZIE, SARÀ A BREVE NELLE CASE DEGLI ABBONATI IL QUARTO E ULTIMO NUMERO DEL 2021 »

12:12 - 21/12/2021

“Terra Trentina”, ecco l’ultimo numero del 2021. Per le feste natalizie arriverà nelle case degli abbonati il quarto numero della rivista istituzionale.

Sarà a breve nelle case degli abbonati il quarto e ultimo numero del 2021 di “Terra Trentina”, il periodico della Provincia che parla di agricoltura, ambiente e turismo. Fra gli approfondimenti, spazio ai “musei senza pareti”, i nove Ecomusei che quest’anno hanno celebrato il loro ventesimo di attività, e al profumo di caffè “trentino” ovvero le torrefazioni della provincia.

Nella rivista spazio poi ai tre anni dalla Tempesta Vaia e il bostrico, il surf per tutti che supera ogni barriera, i racconti dei progetti realizzati grazie al Programma Sviluppo Rurale, Trentodoc, i 30 anni di Agri ’90 e l’applicativo web MyAPPAG. In sommario come sempre i contributi tecnici e scientifici curati dalla Fondazione Edmund Mach con i vini PIWI, la Flavescenza dorata, la moria del melo, la cicalina mosaico e il censimento delle acque alpine.. Completano il numero le rubriche, fra cui l’agricoltura 2.0 e i progetti digitali di contadini e agricoltori, l’economia circolare, l’orto, cibo e salute, saperi e sapori.

