CLAUDIO CIA * CONCERTO VASCO ROSSI A TRENTO: « NON SAPPIAMO QUANTI SOLDI PAT VERRANNO IMPIEGATI PER L’EVENTO, LA CORTE DEI CONTI AVRÀ DA OBIETTARE? »

Un concerto di Vasco Rossi in Trentino è sicuramente una bella notizia, un evento che darà al nostro #territorio un importante vetrina mediatica e un indotto economico per le attività che verranno coinvolte. Un #concerto promosso non da #imprenditori del settore presenti sul nostro territorio, ma dalla PAT che, in posizione di #forza, può contare su contatti, strumenti e risorse per la sua realizzazione.

Non sappiamo quanti #soldi pubblici verranno impiegati per l’evento, ma ci chiediamo se tra i compiti della #PAT ci sia anche quello di promuovere e #organizzare concerti, o non piuttosto quello di adoperassi per facilitare e creare #condizioni perché a farlo sia l’#imprenditoria privata del settore.

E poi, siamo certi che la #Corte dei Conti non abbia nulla da obiettare su quanto fatto della PAT?

Questo è il mio pensiero!

Link