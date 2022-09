PAT * ALPINI: « FESTA SAN MAURIZIO, CELEBRATA A STORO CON L’INAUGURAZIONE NUOVA SEDE LOCALE SEZIONE ANA »

19.19 - domenica 18 settembre 2022

Storo, Alpini in festa: esempio per la comunità. La festa di San Maurizio, patrono degli Alpini, è stata celebrata a Storo con l’inaugurazione della nuova sede della locale sezione ANA. Al mattino un folto gruppo di soci, cittadini e autorità si è ritrovato, dopo aver attraversato in sfilata il centro storico del paese, nel parco antistante la cappella di San Maurizio per la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Cappellano Militare, padre Giorgio Valentini. Quindi al termine della Liturgia ci si è spostati poco distante, in località Piane, per il taglio del nastro e la benedizione della nuova sede.

A fare gli onori di casa il Capogruppo della Sezione ANA di Storo, Enzo Giacomolli, e il sindaco di Storo. Giacomolli ha ricordato come negli anni la Sezione abbia peregrinato in numerosi luoghi del paese fino a giungere all’attuale soluzione che garantisce una maggiore funzionalità per l’attività del locale gruppo che ad oggi conta su 175 soci e 60 aggregati per un totale di 235 iscritti guidati da un direttivo composto da 21 consiglieri.

Giacomolli ha ringraziato il sindaco e l’intera amministrazione comunale per l’impegno messo nell’arrivare all’assegnazione di questa nuova sede. A sua volta il primo cittadino ha voluto ringraziare gli Alpini per il loro impegno a favore della Comunità, sempre presenti in qualsiasi situazione e contraddistinti da un forte di appartenenza, pronti a dare una mano verso chi si trova nel momento del bisogno.

Un motivo d’orgoglio per tutti noi.Parole che sono state riprese e rinforzate anche dal Vicepresidente della Provincia di Trento che ha sottolineato come gli Alpini, insieme alle altre associazioni di volontariato presenti sul territorio, siano capaci di rendere ricche le comunità cui appartengono e di fungere da grande esempio per le nuove generazioni.