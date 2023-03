CORTE COSTITUZIONALE * NORME PROVINCIA TRENTO – IMPIEGO PUBBLICO: « ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, MODIFICA LEGGE N. 7 – 2021, DISPOSITIVO: ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE »

12.37 - giovedì 16 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Norme impugnate: Artt. 16 e 17, c. 1°, lett. a), della legge della Provincia autonoma di Trento 27/12/2021, n. 22. Oggetto: Impiego pubblico – Assunzioni a tempo indeterminato – Norme della Provincia autonoma di Trento – Modifica alla legge provinciale n. 7 del 2021 – Previsione che proroga al 31 marzo 2023 i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021. Contratto collettivo di lavoro – Integrazioni all’art. 5-bis della legge provinciale n. 2 del 2016 – Incentivi per funzioni tecniche – Riconoscimento ai responsabili del procedimento, della predisposizione o del controllo delle procedure di gara, dell’esecuzione dei contratti pubblici, al presidente di gara e ai componenti della commissione tecnica – Previsione che la contrattazione collettiva provinciale può individuare altre funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute le relative retribuzioni incentivanti.

Dispositivo: illegittimità costituzionale – non fondatezza – inammissibilità.