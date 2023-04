CMST / RETE CITTADINI /COMITATO VIA BRENNERO * CIRCONVALLAZIONE TRENTO: « LA PEC INVIATA ALL’OSSERVATORIO AMBIENTE E SICUREZZA LAVORO, SU RISCHI TRASPORTO MERCI PERICOLOSE E VIBRAZIONI »

18.13 - giovedì 6 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Buongiorno, invio in allegato il Comunicato stampa del CMST, della Rete dei Cittadini e del Comitato Via Brennero, con preghiera di pubblicazione/comunicazione relativo all’invio per PEC del Dossier “ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI RISCHI DERIVANTI DAL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE, RUMORE E VIBRAZIONI – LOTTO 3A CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO” all’Osservatorio per l’Ambiente e per la Sicurezza del Lavoro.

*

ing. Ezio Viglietti

///

In data odierna il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “ing.Alberto Baccega”, la Rete dei Cittadini e il Comitato Via Brennero, hanno inviato per posta PEC all’Osservatorio per l’Ambiente e per la Sicurezza del Lavoro della Circonvallazione di Trento – lotto 3 A il Dossier ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI RISCHI DERIVANTI DAL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE, RUMORE E VIBRAZIONI – LOTTO 3A CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO”, con una esplicita richiesta di audizione.

Tale invio e richiesta sono state formalizzate a seguito della conferenza stampa tenutasi il 01/04 scorso presso la stazione Trento – Malè.

In tale dossier, per ciascuno dei rischi considerati, sono state evidenziate:

– le domande da inoltrare all’Osservatorio Ambiente e Sicurezza del Lavoro

– le n. 28 prescrizioni e le raccomandazioni dei vari enti, relative ai rischi connessi al trasporto delle Merci pericolose nel centro abitato del Comune di Trento, al rumore e alle vibrazioni

– le considerazioni svolte dai Comitati

Sono state formulate n.32 domande di cui n. 2 sul funzionamento dell’Osservatorio Ambiente e Sicurezza del Lavoro, n. 11 domande sul trasporto merci

Sono stati considerati i rischi, sia in fase di cantierizzazione per la realizzazione dell’opera che durante il futuro esercizio di trasporto merci, che prevede (scenario 2040) n. 194 treni. L’elaborazione del Dossier è stata fatta da un’analisi approfondita del PFTE e in particolare dello studio acustico e vibrazionale, del BCP e del Rapporto Ce.Spi.

I Comitati sottoscrittori auspicano una costruttiva dialettica tra i cittadini e l’Osservatorio, cioè con RFI ITALFERR, Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento, per valutare oggettivamente i costi e i benefici derivanti dalle attuali scelte e confrontarli con quelli delle alternative progettuali proposte a tempo debito per pervenire a modifiche, nel progetto esecutivo e/o definitivo a cura delle imprese aggiudicatrici della gara (Webuild capofila), migliorative del tracciato e conseguente mitigazione dei rischi derivanti dal trasporto delle merci pericolose, rumore e vibrazioni nel centro abitato di Trento.

CMST

Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega”

I portavoce

Ing. Ezio Viglietti Ing. Pina Lopardo

RETE DEI CITTADINI

Sig.ra Martina Margoni Ing. Paolo Zadra

COMITATO VIA BRENNERO

Dott.ssa Michela Bonafini Trento, 5 aprile 2023