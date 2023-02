MEDIASET – CANALE 5 * “COSTANZO, L’UOMO CHE HA CAMBIATO LA TV”: « SPECIALE MATRIX IN COLLABORAZIONE CON TG5, QUESTA SERA IN PRIMA SERATA »

18.12 - venerdì 24 febbraio 2023

Oggi venerdì 24 febbraio, Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Maurizio Costanzo, scomparso questa mattina all’età di 84 anni.

In prima serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale Matrix in collaborazione con il Tg5 dal titolo “Costanzo, l’uomo che ha cambiato la tv”.

In studio con Nicola Porro la giornalista del TG5 Susanna Galeazzi. Il talk accenderà i riflettori sul ricordo dell’uomo che ha raccontato la storia del nostro Paese, uno dei grandi protagonisti della storia della televisione e del giornalismo. Non mancherà il ricordo dei tanti ospiti in studio e collegati con lo speciale di Canale 5.