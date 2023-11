CAMPOBASE * CORTE COSTITUZIONALE: « TERMINE MANDATO PER LA PROFESSORESSA DARIA DE PRETIS, LA SUA ESPERIENZA ISTITUZIONALE SARÀ DI AIUTO AL TRENTINO »

07.53 - sabato 11 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel momento in cui giunge al termine il mandato di Giudice della Corte Costituzionale della professoressa Daria de Pretis, Campobase Trentino le rivolge un sincero pensiero di gratitudine e di apprezzamento per la serietà, lo stile e la qualità del suo prestigioso servizio alle Istituzioni Repubblicane.

Daria de Pretis ha interpretato al meglio il delicato ruolo di membro della Consulta in un periodo storico particolarmente carico di cambiamenti. Anche sui temi della nostra Speciale Autonomia ha saputo indicare importanti riflessioni, ben riassunte, da ultimo, nella Lectio Degasperiana del 18 Agosto scorso. La sua esperienza istituzionale sarà certamente di aiuto per un Trentino che ha di fronte sfide di non breve momento.

*

Campobase