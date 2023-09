QUESTURA TRENTO * CONTRASTO CRIMINI INFORMATICI: « FIRMATO IL PROTOCOLLO TRA LA POLIZIA POSTALE DEL “TRENTINO-ALTO ADIGE“ E LA SOCIETÀ ARCODA SRL »

09.32 - giovedì 14 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Nella mattinata odierna è stato siglato un protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Trentino – Alto Adige e la società ARCODA S.r.l., rappresentati rispettivamente dal Dirigente del Centro Operativo, Vice Questore della Polizia di Stato Dott. Alberto DI CUFFA e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Andrea GAIARDELLI.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio e consolidato modello di sicurezza “partecipata” e mira a rafforzare ulteriormente la rete di prevenzione a difesa degli attacchi informatici ad infrastrutture sensibili che, in ambito territoriale, vede convergere l’impegno della Polizia Postale e dei più qualificati rappresentanti della realtà produttiva e imprenditoriale locale.

La società Arcoda sviluppa soluzioni tecnologiche per chi è chiamato a gestire quotidianamente forza lavoro sul territorio. I prodotti Arcoda spaziano dal tracciamento satellitare alle soluzioni GIS più evolute, fino alle più moderne applicazioni di realtà aumentata e alla ricerca di tecnologie rivolte al “workforce management”. Il grado di innovazione che contraddistingue le soluzioni Arcoda ha portato la società ad accreditarsi presso aziende di primo piano quali Enel, A2A e il Gruppo Dolomiti Energia. La storia di Arcoda è caratterizzata da una crescita costante, sia in termini di risorse umane impiegate sia in termini di fatturato che, ad oggi che ha superato i quattro milioni di Euro.

Il protocollo d’intesa siglato stamattina prevede l’adozione di procedure condivise d’intervento, basate sul tempestivo e reciproco scambio di notizie utili tese a favorire la circolarità del flusso informativo, essenziale ai fini di una più efficace strategia di prevenzione nel delicato settore della sicurezza cibernetica e della protezione delle reti e delle infrastrutture critiche.

L’accordo contempla altresì l’organizzazione di mirati momenti formativi volti a promuovere la diffusione della cultura della prevenzione in campo informatico, ad innalzare la consapevolezza dei rischi connessi all’utilizzo degli strumenti tecnologici e a realizzare strategie comuni per incrementare i livelli di prevenzione e di contrasto dei reati predatori perpetrati ai danni delle reti e dei sistemi informativi.