DAL RÌ (UDC TN-AA) * COVID: « IL LEGISLATIVO PROVINCIALE E REGIONALE SI POTEVANO ESPRIMERE ALLORA, SU SCELTE CENTRALISTE CHE ORA SAPPIAMO ESSERE STATE PESSIME »

09.18 - giovedì 14 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Noi abbiamo criticato e critichiamo delle scelte politiche, poiché in quella situazione avremmo fatto e faremmo altro e diversamente e lo dicemmo allora. Non dopo, improvvisamente pervasi dal senno di poi.

Le soluzioni che, in nome di una delle tante “emergenze” che son divenute un modo della politica, in qualche verso andassero in collisione con l’articolo 3 o l’articolo 32 o l’articolo 41 o qualche altro dei primi 54 articoli della Costituzione per noi non erano e non sono da prendere in considerazione con la spudorata disinvoltura mostrata da ben 2 governi; e di cui il prof. Brunetta ebbe a dare, indenne, un’iconica ed orribile rappresentazione.

L’esigenza che il Legislativo provinciale e regionale si esprimessero allora, in pubblica seduta, su quelle scelte centraliste che ora tutti sappiamo essere state pessime, era il modo per ribadire il valore della nostra autonomia speciale di cui tutti si ergono a paladini ad ogni scadenza elettorale. Quello era il segno politico con cui l’esecutivo provinciale avrebbe dovuto rispondere alle migliaia di manifestanti che per 40 sabati scesero in piazza contro quelle scelte dissennate, inutilmente vessatorie ed ispirate a discriminazione e prepotenze che in Italia non si vedevano dai tempi delle leggi razziali.

Vedere ora quelle proteste parodiate da chi scopre la privacy dopo 10 anni a Montecitorio e 5 a Bruxelles, o gente compita fingere che mancò la competenza e non il coraggio, fa sorridere. Di tristezza. Noi c’eravamo e voi non c’eravate. La differenza è solo lì.

Non eravate in campo per la Costituzione e per l’Autonomia. E se servisse domani voi non ci sareste. C’eravamo, Ci SiAMO! e ci saremo. Il 22 ottobre. Perchè crediamo nella politica come ambito dell’agire per l’individuazione e la tutela di un Interesse generale. In cui la lezione evangelica ha ancora spazio per aiutare tutti a costruire una comunità coesa.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc Trentino Alto Adige Südtirol

