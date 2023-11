TRENTINO EVENTI * “GARDA HALF MARATHON“: « DOMANI SI INIZIA CON LA “KIDS RUN“ AD ARCO, PRESENTI 4.700 APPASSIONATI DELLA CORSA (12/11) »

07.27 - sabato 11 novembre 2023

Garda Half Marathon ai nastri di partenza. Domani si inizia con la Kids Run ad Arco. La Garda Trentino Half Marathon è pronta ad accogliere i 4700 appassionati della corsa che animeranno la partecipata ventunesima edizione, in programma domenica 12 novembre. Ieri pomeriggio la città di Arco ha iniziato ad animarsi con l’apertura dell’area expo e della segreteria per la distribuzione dei pettorali al Casinò Municipale, a precedere la Kids Run di domani, che farà da antipasto all’evento clou del giorno seguente, con le tre gare sulla distanza di 21, 10 e 5 chilometri.

La gara giovanile scatterà alle 15 dal Piazzale Segantini ad Arco, vicino al Casinò, a vedrà impegnati 200 podisti in erba. Domenica, quindi, toccherà alla 21ª Garda Trentino Half Marathon. La 21K prenderà il via alle 10.15 dal viale delle Palme ad Arco, dove poco prima (alle 9.30) scatterà anche la 10K. Lo start della Run4Fun ludico motoria di 5 chilometri, invece, verrà dato alle 9 da Torbole (Casa del Dazio). L’arrivo sarà per tutte le gare a Riva del Garda, nell’accogliente spiaggia dei Sabbioni.Tra i grandi favoriti per la vittoria nella gara regina, la 21K, spicca il campione uscente Jean Marie Vianney Niyomukiza, che lo scorso anno s’impose con il tempo di 1h05’31”. Il burundese proverà a riconfermarsi ma per farlo dovrà battere la concorrenza di un qualificato lotto di avversari.

Tra di loro, spicca il keniano Simba Dikson Nyakundi, atleta che vanta un personale di 1h00’39”, seguito in scia dal suo connazionale Simon Kibet Loiytanyang, secondo dodici mesi fa alle spalle di Niyokumiza. Hanno le carte in regola per dire la loro e fare gara di testa anche il marocchino Aich Youssef (1h06’26” di personale) e il ruandese dell’Orecchiella Garfagnana Jean Baptiste Simukeka, già vittorioso a Riva del Garda del 2018, ma assieme a loro sono tanti gli outsider che potrebbero inserirsi nella lotta per un posto sul podio.

Al femminile, invece, tra le più attese figurano le australiane Isabelle Pickett (1h15’34” di personale) e Sarah Short (1h19’35”), le tedesche Lisa Felicitas Rihm (1h18’52”) e Chantal Buschung (1h19’00”) e la portacolori dell’Atletica Paratico Loretta Bettin, terza alla Garda Trentino Half Marathon quattro anni fa.

All’evento organizzato dal comitato presieduto da Sandro Poli parteciperanno però anche centinaia di appassionati che correranno lungo le sponde trentine del Lago di Garda per concedersi una domenica all’insegna dello sport e del divertimento attivo, favoriti da uno scenario unico nel proprio genere.

La cornice di gara rappresenta da sempre una grande attrattiva per il pubblico straniero, tant’è che quest’anno il 49% dei partecipanti proviene da oltre confine, con Bielorossia (608 iscritti), Germania (535), Ungheria (335) e Austria (172) tra le più rappresentate delle 59 nazioni presenti nella starting list. Gli italiani al via saranno 2415, contro i 2284 stranieri.

CHIUSURA STRADE – Il giorno domenica 12 novembre, a seguito di ordinanza del Comune di Arco, è previsto divieto di transito dalle ore 9 alle ore 10,30 in via Capitelli, via Magnolie, Piazzale Segantini e comunque fino al passaggio dell’ultimo concorrente. Inoltre il divieto di transito viene esteso, dalle ore 9 alle ore 12,15, in via Galas, via San Pietro, via della Cinta, via Paolina Caproni Maini, via Legionari Cecoslovacchi, via Segantini, via Ferrera, Piazza Marchetti e comunque fino al passaggio dell’ultimo concorrente.

