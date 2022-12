MUSE TRENTO * “OBIETTIVO ACCESSIBILITÀ”: « UNA GIORNATA DI VISITE AL BUIO E LABORATORI SENSORIALI (3/12 ORE 10.00), TRA LE NOVITÀ LA MOSTRA “OLTRE IL BUIO, LE STELLE” »

13.13 - venerdì 02 dicembre 2022

Stamattina alla conferenza stampa hanno partecipato Patrizia Famà, Sostituta direttrice Ufficio programmi per il pubblico del MUSE, Romana Scandolari e Katia Franzoso del team accessibilità e inclusione del MUSE, Ferdinando Ceccato, il direttore della cooperativa Abilnova, Christian Lavarian e Emanuele Cambiotti, curatori della mostra “Oltre il buio, le stelle”, e il capo Gabinetto dell’assessore provinciale Mirko Bisesti Paola Raia.

Giornata internazionale delle persone con disabilità.

“Obiettivo Accessibilità”: al MUSE una giornata di visite al buio, laboratori sensoriali e mostre tattili

Sabato 3 dicembre 2022, dalle 10 alle 19

MUSE – Museo delle Scienze, Trento

Attività gratuite, comprese nel biglietto di ingresso al museo

Visite guidate a occhi chiusi, mappe tattili e laboratori sensoriali: sono solo alcune delle attività che il MUSE – Museo delle Scienze propone in occasione di “Obiettivo Accessibilità”, una giornata per esplorare il museo con modalità accessibili a tutte e tutti. Tra le novità l’apertura della mostra “Oltre il buio, le stelle”, che permette alle persone cieche di scoprire attraverso il tatto i segreti del cosmo.

Il 3 dicembre è la Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata nel 1981 dall’ONU. A Trento, il MUSE – Museo delle Scienze, in collaborazione con associazioni e cooperative del territorio che si impegnano ogni giorno nel campo delle disabilità, dedica un’intera giornata – dalle 10 alle 19 – all’esplorazione del museo, dei suoi spazi meno noti e delle collezioni naturalistiche attraverso nuove modalità e progetti sempre più inclusivi e accessibili.

Grazie a quattro particolari visite guidate, tutte della durata di un’ora (posti limitati, prenotazione all’infopoint MUSE), sarà possibile addentrarsi nella serra tropicale alla scoperta di aromi e suoni della giungla, toccare i reperti delle collezioni solitamente nascosti al pubblico, essere accompagnati da una guida ipovedente specializzata in astronomia nella nuova mostra tattile “Oltre il buio le stelle” o visitare il museo insieme agli interpreti della Lingua dei segni italiana (LIS).

Tanti i corner e le attività sensoriali dislocati tra i vari piani del museo. Tra i più curiosi: “El mondo nòf”, laboratorio nato in collaborazione con le persone residenti nella struttura per anziani De Tschiederer in cui i giochi di una volta diventano occasione per ravvivare i ricordi personali, “Paleotouch!”, attività di esplorazione tattile delle antiche collezioni fossili del museo, e “Dont’sbat”, l’occasione per attraversare il buio senza andare a sbattere sperimentando l’eco-localizzazione, ossia vedere con l’udito come fanno i pipistrelli.

Novità assoluta, l’apertura della mostra “Oltre il buio, le stelle”, che resterà visitabile al piano +1 fino al 18 dicembre 2022: file audio, pannelli tattili e in braille invitano a “sentire” il cielo attraverso l’uso del tatto e sperimentare la percezione del cosmo da una diversa angolatura, quella provata quotidianamente dalle persone cieche.

Alle 16 spazio alla presentazione dei nuovi progetti di accessibilità del MUSE. Tra le novità, l’installazione su tutti i piani del museo di mappe tattili, realizzate in collaborazione con la cooperativa Abilnova e con l’Associazione Progresso Ciechi Onlus, in grado di fornire anche alle persone con disabilità senso-percettiva le informazioni utili per potersi orientare nel museo. E la nuova Guida CAA, scritta in linguaggio simbolico CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa): un importante strumento di inclusione per tutte le persone che hanno disturbi comunicativi complessi o per le persone con autismo, per avvicinarsi in maniera più immediata ai temi di respiro locale e globali sviluppati dal MUSE.

Anche per il mondo della scuola è prevista una serie di attività sull’accessibilità museale e l’inclusione sociale: dal 5 al 16 dicembre il MUSE propone per le classi che vorranno aderire un programma di iniziative sperimentali e gratuite su questi temi (per info: impara@muse.it).

Come spiegano Katia Franzoso e Romana Scandolari, referenti Programma accessibilità e inclusione MUSE: “L’impegno del museo è quello di guardare all’accessibilità come a un obiettivo trasversale, da applicare in ogni settore: non solo nell’accoglienza, ma anche nelle mostre e negli allestimenti, coinvolgendo in questi processi le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, seguendo lo slogan “niente su di noi, senza di noi. In questo modo il museo diventa l’esempio da seguire per un cambiamento culturale”.

Un particolare della mostra tattile “Oltre il buio, le stelle”

APPROFONDIMENTO MOSTRA

“Cieco chi guarda il cielo senza comprenderlo: è un viaggiatore che attraversa il mondo senza vederlo” [Camille Flammarion]

“OLTRE IL BUIO, LE STELLE”

Dal 3 al 18 dicembre 2022

MUSE – Museo delle Scienze, Trento

A cura di Emanuele Cambiotti

Ingresso compreso nel biglietto d’ingresso al museo

L’astronomia è fatta di pianeti coloratissimi, nebulose intricate e galassie filiformi: un universo fantastico dove il “vedere” è una parte importante del processo di fascinazione prima e conoscenza poi. Ma se non possiamo vedere?

“Oltre il buio, le stelle” è una mostra tattile rivolta proprio a quanti fra noi non possono vedere il cielo con tutti i suoi corpi celesti. Con l’uso di tavole 3D, didascalie braille e approfondimenti audio sarà possibile comprendere la forma di una galassia, la struttura del Sole, le dimensioni e le distanze dei pianeti o le fasi lunari.

Grazie a una particolare visita in tandem, in compagnia di una guida ipovedente specializzata in astronomia e una guida MUSE, visitatrici e visitatori potranno inoltre usare il senso del tatto per approcciare argomenti astronomici che normalmente siamo abituati a conoscere grazie alle immagini.

“Sarà un’esperienza del tutto particolare e unica – spiegano Emanuele Cambiotti, curatore della mostra e Christian Lavarian, referente dell’Area astronomia del MUSE -. La mostra ci aiuterà a immaginare le dimensioni e le distanze dei pianeti senza vederle, scoprire la struttura interna del Sole, “toccare” le stagioni e comprendere grazie al tatto i concetti di equinozio e solstizio e capire dove si trova il nostro sistema solare nella grande città di stelle che chiamiamo via Lattea”.

Le visite guidate alla mostra sono in programma:

sabato 3 dicembre alle 11, 13, 15 e 17

sabato 10 e sabato 17 dicembre alle 14

Prenotazione consigliata al numero 0461 270391 o via mail a prenotazioni@muse.it. In tutti gli altri giorni/orari la mostra è aperta al pubblico che può visitarla in autonomia.