“ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI MULINI STORICI“ E “AIAMS TRENTINO“ * “GIORNATE EUROPEE 2023“: « NEI 24 OPIFICI SPARSI SUL TERRITORIO VISITE GUIDATE E DIMOSTRAZIONI DI MACINATURA (20-21/5) »

Tornano le Giornate Europee dei Mulini, in programma sabato 20 e domenica 21 maggio 2023, organizzate dall’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici e da AIAMS Trentino. Gli opifici aderenti a questo evento, che coinvolge i mulini di tutta Europa in un fine settimana promozionale, nel Trentino sono 24: le centinaia di persone e le numerosissime famiglie che ogni anno visitano i mulini, le segherie e le fucine nei quattro angoli del nostro territorio anche quest’anno avranno l’imbarazzo della scelta tra le tante proposte offerte.

Entrare nei luoghi che mostrano il lavoro di mugnai, segantini e fabbri ferrai è un’esperienza coinvolgente: le macine per la molitura delle farine, le molazze per la brillatura dell’orzo, le grandi seghe usate per il taglio delle assi, e i magli che servivano per modellare il ferro in tanti opifici sono ancora oggi messi in funzione dall’energia idraulica attraverso meccanismi che durante le Giornate Europee possono essere visti in movimento. Nel paesaggio molti opifici si individuano con facilità perché sorgono vicino ai torrenti, con le rogge che conducono l’acqua alle ruote idrauliche, e che invogliano a brevi passeggiate lungo il corso d’acqua. Al Mulino Lenzi a Palù del Fèrsina, al Mulino Moser Pressa in località Prada a Baselga di Piné, e al Molino Pellegrini di Varone di Riva del Garda ancora oggi si produce farina.

Nel fine settimana dedicato ai molini, ovunque vengono proposte visite guidate, in alcuni opifici vi sono dimostrazioni di macinatura, segagione o battitura al maglio. Al Mulino Bertagnolli, a Fondo, viene proiettato un video appena prodotto che racconta la storia e il funzionamento del mulino, al mulino del sentiero di Rio Caino, a Cimego, è organizzato un laboratorio del pane e alla fucina dimostrazione di forgiatura, al Molì dei Blèc, a Bezzecca, si leggono racconti e poesie sulla vita dei mulini, al Mulino e panificio Brighenti, a Molina di Ledro, i visitatori ricevono in omaggio un opuscolo illustrativo della storia del mulino, ai Molini di Ronco Cainari, nel Vanoi, al termine della dimostrazione di molitura e della lettura di una storia sul sórch Dorotea si offrono pop corn.

Obiettivo delle Giornate Europee dei Mulini, promosse dall’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici (www.aiams.eu) di cui quest’anno ricorre la dodicesima edizione italiana, è presentare al pubblico un patrimonio tecnologico e culturale di pregio, sensibilizzare alla salvaguardia di edifici con valenza storica e architettonica, proporre forme di turismo educativo incentivando la conoscenza di siti ambientali di particolare interesse e, non ultimo, rilanciare un’attività molitoria capace di trasformare in modo tradizionale i grani provenienti da coltivazioni biologiche.

• SEGHERIA VENEZIANA E MUSEO DEL LEGNO, località Palù, Coredo (val di Non)

Aperto sabato 20

Orario: 15.00 – 17.00

Info: 339 5926371

• MULINO BERTAGNOLLI O GIÓ A L’ACA, via Segantini, Fondo (val di Non)

Aperto sabato 20 e domenica 21

Orario: 10.00 – 12.00 | 14.30 – 16.30

Info: 0463 850000

• MOLINO RUATTI, località Pracorno, Rabbi

Aperto sabato 20

Orario: visita guidata alle 15.00

Prenotazione entro le 18 di venerdì 19

Info e prenotazione: 329 5659119 | info@molinoruatti.it

• SEGHERIA VENEZIANA DEI BÈGOI, località Plan, Rabbi Fonti

Aperto domenica 21

Orario: 9.30 – 11.30 | 14.00 – 16.00

Ritrovo a Rabbi Fonti – segheria dei Bègoi

Info: Parco Nazionale dello Stelvio, Punto info Rabbi 0463 909774

• MULINO DALLA TORRE “ZORZINI”, Mezzana (val di Sole)

Aperto domenica 21

Orario: Visita guidata alle 14.30

Prenotazione obbligatoria entro le 18 di sabato 20

Info e prenotazione: 339 8665415

• SEGHERIA MUSEO DEL LEGNO, Celledizzo (Ecomuseo della val di Peio)

Aperto domenica 21

Orario: 14.00 – 17.00

Info: 339 6179380

• MOLÌN DEI TURI, via Cristoforo Turri, Peio Paese

Aperto sabato 20 e domenica 21

Orario 15.00 – 18.00

Info: 340 7878434 | 339 6179380

• MULINO DI CORTINA, Vermiglio (val di Sole)

Aperto domenica 21

Orario: 14.30 – 17.00

Info: 0463 758200

• SENTIERO ETNOGRAFICO DI RIO CAINO, Cimego, Borgo Chiese (valle del Chiese)

Aperto domenica 21

Orario: 10.00 – 17.00

Fucina: dimostrazione di forgiatura | Mulino: ore 14 laboratorio del pane. Prenotazione obbligatoria entro sabato 20

Info e prenotazioni: 349 2923388 | 340 9844593 | associazionelafusina@gmail.com

• EL MOLÌ DEI BLÈC, via Peluca 2, Bezzecca (val di Ledro)

Aperto sabato 20 e domenica 21

Orario 10.00 – 13.00 | 15.00 – 19.00

Sabato 20 alle ore 17.30 letture di racconti e poesie sulla vita dei mulini.

In caso di maltempo le letture si terranno presso la biblioteca di Bezzecca

Info 340 8505 671

• MOLINO E PANIFICIO BRIGHENTI, via Piave 102, Molina di Ledro

Aperto sabato 20

Orario: 10.00 – 13.00 | 15.00 – 19.00

Opuscolo illustrativo della storia del mulino in omaggio

Info: 328 4752 417

• MULINO PELLEGRINI, Varone, Riva del Garda

Aperto sabato 20

Visita guidata alle 10.00 (durata 2 ore circa)

La visita viene effettuata con un minimo di 5 e un massimo di 20 persone, per i bambini consigliata a partire dagli 8 anni. Sono presenti scale ripide

Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazione: 0464 521323 | ufficio@molinopellegrini.it

• MULINO ZENI, località Sorne, Brentonico

Aperto sabato 20 e domenica 21

Orario: 9.00 – 17.00

Info: 338 5768983

• MULINO DI ARLANCH, Vallarsa

Aperto sabato 20 e domenica 21

Orario: 10.00 – 12.00 | 14.00 – 19.00

Info: 0464 860016

• SEGHERIA DI TERRAGNOLO, località Sega di Terragnolo

Aperto sabato 20 e domenica 21

Orario: 14.00 – 18.00

Info: 348 4393380 | 348 4203404

• MULINO RELLA, località Molini, Mezzomonte – Folgaria

Aperto sabato 20

Orario: visita guidata su prenotazione alle ore 15.00 e alle 16.30

Info e prenotazioni: Biblioteca di Folgaria 0464 721673 | folgaria@biblio.tn.it

• SEGHERIA DEI MEIN, località Tézzeli (San Sebastiano) – Folgaria

Aperto sabato 20 e domenica 21

Orario: 16.00-18.00

Info: Biblioteca comunale di Folgaria 0464 721673

• MULINO CUEL, Località Cùeli (San Sebastiano) – Folgaria

Aperto sabato 20

Orario: 10.00 – 12.00

Posti macchina limitati. Possibilità di raggiungere il Mulino da Carbonare con una passeggiata di mezz’ora lungo il Sentiero dell’acqua

Info: 338 3123344

• MULINO LENZI, Palù del Fèrsina (val dei Mòcheni)

Aperto sabato 20 con orario 14.00 – 17.00 e domenica 21 con orario 10.00 – 12.00 | 14.00 – 17.00

Visita guidata e dimostrazione di macinatura

Info e prenotazioni WhatsApp: 348 312 1851 | 388 954 3655 | mulinolenzi2501@gmail.com

Parcheggio vicino alla caserma dei vigili del fuoco in Piazza a Palù del Fersina

• MULINO MOSER PRESSA, località Prada, frazione Faida, Baselga di Piné

Aperto domenica 21

Orario: 14.00 – 17.30

Info: 335 7704 670

• FUCINA ZANGHELLINI, via dei Mulini 35, Villa Agnedo (Valsugana)

Aperto sabato 20 e domenica 21

Orario: 10.00 – 12.00

Info: 340 7759431

• MULINI DEI CAINÈRI, Ronco Cainari, Vanoi

Aperto domenica 21

Orario: 15.00 – 16.30

Dimostrazione di molitura. Al termine pop corn per tutti

Info: 0439 719106

• MULINO DELLA MENEGHINA, Capriana (val di Fiemme)

Aperto domenica 21

Orario: 15.00 – 18.00

Info: 334 1747273