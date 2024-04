CCIAA – TRENTO * ASSE BRENNERO: « INCONTRO DEGLI ENTI CAMERALI COINVOLTI NEL TRANSITO TRANS-FRONTALIERO »

10.23 - mercoledì 24 aprile 2024

Nel pomeriggio di ieri, a Trento, i vertici delle Camere di commercio e industria di Monaco e dell’Alta Baviera, della Camera dell’economia del Tirolo, della Camera di Commercio di Bolzano e di quella di Trento si sono riuniti a Palazzo Roccabruna per confrontarsi e discutere su questioni di politica economica transfrontaliera.

Da diversi anni ormai, gli Enti camerali situati lungo l’asse del Brennero si incontrano regolarmente per promuovere iniziative importanti per il futuro dell’economia e rafforzare la cooperazione tra Paesi geograficamente affini. In apertura, l’incontro di ieri ha toccato il tema del transito attraverso il Brennero e le conseguenze causate dagli interventi strutturali.

A partire dal 2025 e per alcuni anni, infatti, nel tratto del ponte Lueg, in Tirolo, solo una corsia dell’A13 sarà percorribile in entrambe le direzioni, misura che causerà notevoli disagi. Già ora, le limitazioni causate dai controlli di sicurezza, che dureranno fino al prossimo 30 aprile e che rientrano nelle operazioni di collaudo principale del ponte, comportano l’incanalamento del traffico in direzione Innsbruck in una sola corsia.

Altro tema critico riguarda il corridoio del Brennero. Il trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia presenta la necessità di costruire i terminal di carico e le tratte di accesso alla Galleria di base (BBT) e di rimuovere gli ostacoli strutturali e normativi al trasporto ferroviario transfrontaliero.

Altra sfida che accomuna i quattro Enti camerali è la carenza di manodopera e di personale qualificato. Il mercato del lavoro è cambiato ed è sempre più difficile occupare i posti di lavoro rimasti vacanti. Questa situazione frena le possibilità di sviluppo e di crescita di molte imprese. All’incontro di ieri sono state quindi presentate alcune iniziative intraprese dalle singole Camere, tra cui la formazione duale, che prevede l’attivazione di percorsi di interazione fra scuola e impresa.