PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « I DATI DI DOMENICA 5 LUGLIO – NESSUN DECESSO DA COVID, QUASI 1.200 I TAMPONI REALIZZATI »

Nessun nuovo caso positivo, nessun decesso da Covid, quasi 1200 tamponi. Sono i dati principali del rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari aggiornato alle 9 di stamani.

Rimangono 2 i pazienti ricoverati, ma non in rianimazione. Nel dettaglio, i tamponi analizzati sono stati 340 all’APSS, 584 al Cibio e 272 alla FEM per un totale di 1196 test.