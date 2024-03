FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * MONOPATTINI IN SHARING: « “BIT MOBILITY“ RITIRA I PROPRI MEZZI E CERTIFICA IL FALLIMENTO DELLE VISIONI DI IANESELLI »

17.02 - lunedì 11 marzo 2024

Piomba come un fulmine a ciel sereno sui voli pindarici e le velleità green dell’Amministrazione Comunale, la decisione di BIT MOBILITY, una delle due ditte appaltatrici del servizio di sharing di monopattini operanti sul territorio comunale, di ritirare i propri mezzi dalla nostra città. Duecento monopattini che a partire da venerdì 15 marzo, verranno gradualmente ritirati fino alla cessazione definitiva del servizio prevista proprio alla fine di questo mese. Da quanto abbiamo appreso, le cause di questa decisione sembrano imputabili all’incertezza normativa che potrebbe portare a breve all’introduzione dell’obbligo del casco, ma anche e soprattutto allo scarso utilizzo da parte dei cittadini che non hanno risposto in maniera positiva ai “dolci ammiccamenti” di un’Amministrazione che vorrebbe letteralmente costringerli a delle scelte ben precise relativamente alla mobilità urbana.

Una sonora bocciatura dunque per il Sindaco, l’Assessore alla mobilità e la Giunta Comunale tutta, dopo che per primi come Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, oltre ai noti problemi relativi all’abbandono selvaggio dei mezzi con annessi disagi per i cittadini, avevamo lanciato l’allarme sull’insostenibilità economica di tale servizio, analizzando nel concreto i dati relativi al reale utilizzo in relazione al numero di mezzi a disposizione e alla durata media delle corse. L’Azienda appaltatrice alla fine ci ha dato ragione in base a delle semplicissime dinamiche commerciali che evidentemente risultano incomprensibili a chi guida la città e non ha la benché minima idea che per chi fa impresa…. alla fine i conti devono sempre tornare!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.