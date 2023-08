AUDICOM – SISTEMA AUDIWEB (POWERED BY NIELSEN) * ON-LINE GIUGNO: « 36,2 MILIONI GLI UTENTI AL GIORNO, NAVIGAZIONE MEDIA DI 2 ORE E 36 MINUTI »

16.35 - martedì 8 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel mese di giugno sono stati complessivamente 43,6 milioni gli utenti unici online. Il 91,6% dei 18-74enni (39,3 milioni), si è collegato da Mobile (Smartphone e/o Tablet) nel mese, navigando da questi device per 62 ore e 37 minuti per persona.

In questo primo mese di apertura dell’estate, l’audience online nel mese si è mantenuta stabile, mentre è leggermente diminuito il tempo complessivo dedicato alla navigazione (-5,2%).

Milano, 8 agosto 2023 – Sono disponibili i dati della total digital audience del mese di Giugno 2023, prodotti dal sistema Audiweb e distribuiti da Audicom, la società nata dalla fusione tra Audiweb s.r.l e Audipress s.r.l.

I nuovi dati Audiweb Database dell’audience online sono stati già distribuiti alle software house per poter essere consultati dagli operatori iscritti al servizio tramite tool di analisi e pianificazione e sono rappresentati nel documento di sintesi* disponibile sul sito Audiweb.

La total digital audience nel mese di Giugno 2023. Nel mese di giugno sono stati 43,6 milioni gli individui che si sono collegati a Internet dai dispositivi rilevati – Computer e Mobile (Smartphone e Tablet), pari al 74,5% della popolazione dai 2 anni in su.

Il 91,6% dei 18-74enni (39,3 milioni), si è collegato da Mobile nel mese, navigando da questi device complessivamente per 62 ore e 37 minuti per persona.

La Total Digital Audience nel giorno medio si attesta sui 36,2 milioni di utenti, online in media per 2 ore e 36 minuti.

Tra i segmenti più coinvolti della popolazione tra i 2 e i 74 anni troviamo l’88,6% dei 35-44enni (6,6 milioni), l’86,2% dei 45-54enni (8,2 milioni) e l’84,1% dei 25-34enni (5,3 milioni).

Nel giorno medio di questo mese di rilevazione i 34-44enni rappresentano una quota maggiore nella fruizione da Mobile (l’85,1% di questa fascia d’età) e da Computer (il 28,2%), dedicandovi 2 ore e 29 minuti, nel primo caso, e 1 ora e 13 minuti da postazione fissa.

Questo mese di rilevazione rappresenta il primo di apertura del periodo estivo, in cui si intravedono i primi effetti della fine delle scuole e degli iniziali slanci vacanzieri.

Sebbene l’audience online nel mese resti stabile, alcune categorie di siti e mobile app mostrano punti di flessione nel confronto con il mese precedente, in particolare nei valori del tempo speso (-5,2% il tempo complessivo dedicato all’online).

Entrando più nel dettaglio delle principali categorie, ad esempio, si rilevano: 41,3 milioni di utenti unici mensili per la categoria dei motori di ricerca (Search) che registra un piccolo calo del tempo speso pari al -6,4% rispetto a maggio; 39,7 milioni per la categoria degli strumenti e servizi online (Internet Tools/Web Services) con -9,4% del tempo, 39,2 milioni per Videos/Movies con -6,3% del tempo; 35,6 milioni per il raggruppamento dedicato ai software (-20,7% del tempo); 34,6 milioni di utenti per la categoria dedicata al meteo (-16,8% del tempo); 34,5 milioni per le informazioni corporate (-12,3% del tempo).

Continuando ancora tra le categorie più “frequentate” mensilmente, presentano la stessa tendenza anche il raggruppamento dedicato ai siti e app mobile dei broadcaster online – con 29,8 milioni di utenti e -19,2% del tempo -, allo sport – 29,1 milioni di utenti e -28,8% del tempo – e dei servizi e contenuti governativi – 28,7 milioni di utenti e -12,1% il tempo generato).

Restano stabili i dati di alcune categorie legate al tempo libero e agli acquisti, come nel caso dei social network (Member Communities) con 38,2 milioni di utenti, i portali generalisti (General Interest Portals & Communities) con 38 milioni 182 mila utenti, i siti e app mobile per gli acquisti online (Mass Merchandiser) con 36,7 milioni di utenti.

Mentre i siti di News online, con quasi 38 milioni di utenti, guadagnano ancora interesse dell’audience (+4,8% del tempo dedicato a questi contenuti), così come il raggruppamento dei siti e app dedicati alle mappe e alle informazioni di viaggio (Maps/Travel Info +11,4%).