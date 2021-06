SEN. CONZATTI (ITALIA VIVA) * INCONTRO CON MINISTRO DEL KOSOVO KRASNIQI: « FOCUS SU TRANSIZIONE GREEN / TRASFORMAZIONE DIGITALE / TURISMO DI MONTAGNA »

Lungo e cordiale incontro oggi presso l’Associazione Trentino con i Balcani Onlus, tra la Senatrice Donatella Conzatti, Segretaria della Commissione Bilancio del Senato e il Ministro agli Enti locali della Repubblica del Kosovo Elbert Krasniqi, accompagnato dal Console generale a Milano Adrian Andreja.

Al centro del colloquio l’avvio di una collaborazione culturale ed economica tra i due Paesi nei settori in grande sviluppo come quello della transizione green e della trasformazione digitale ma anche in quelli del turismo di montagna e della formazione.

Il Consolato Generale della Repubblica del Kosovo a Milano fornirà supporto per mettere in contatto nel più breve tempo possibile le associazioni di categoria e le realtà culturali ed imprenditoriali.

Durante l’incontro è emersa inoltre con forza la necessità di superare le diseguaglianze di genere, elemento di freno per lo sviluppo economico, che persistono ancora oggi in entrambi i Paesi.

A certificarlo è il Global Gender Gap Index 2021 del World Economic Forum, che colloca l’Italia al 63’ posto della classifica dove, in posizioni non migliori, si trovano i Paesi dell’area dei Balcani.

Al termine dell’incontro, in onore alle donne tutte, il Ministro Krasniqi ha omaggiato la Senatrice Conzatti con il libro Mother of Charity dedicato alla Santa Madre Teresa di Calcutta nata nella zona di Vilayet del Kosovo (odierna Macedonia) da genitori albanesi originari del Kosovo.

*

Sen.ce Donatella Conzatti