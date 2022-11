RAI 3 * “MEZZ’ORA IN PIÙ” / “MEZZ’ORA IN PIÙ IL MONDO CHE VERRÀ”: « DOMENICA 13/11, OSPITI IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI / IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E MERITO VALDITARA / NICOLA ZINGARETTI »

11.57 - domenica 13 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Le tensioni con la Francia dopo lo sbarco della Ocean Viking a Tolone sul ricollocamento dei migranti; il percorso congressuale del Partito Democratico e la scelta delle candidature per le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia; le linee guida del nuovo governo sulla pubblica istruzione.

Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 13 novembre, a partire dalle 14,30 su Rai3. Ospiti di Lucia Annunziata, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il presidente dimissionario della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Italiana Aboubakar Soumahoro, la giornalista Rai Lucia Goracci.