PRO VITA E FAMIGLIA * SCUOLA DI BIOETICA: « UN FINE SETTIMANA CON ESPERTI IN TUTTE LE DISCIPLINE, ISCRIZIONI ENTRO IL 18/9 »

13.24 - domenica 17 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Questa è l’ultima occasione per partecipare alla Scuola di Bioetica di Pro Vita & Famiglia che avrà luogo il 23 e 24 settembre! Infatti, domani (lunedì 18 settembre) chiudiamo le iscrizioni. Se non cogli questa opportunità, non potrai partecipare all’evento formativo dell’anno. È l’occasione ideale per formarsi sui temi bioetici più caldi in modo da saper rispondere alle obiezioni più difficili, per confrontarsi con gli esperti e per creare nuove amicizie con persone che hanno i tuoi stessi ideali.

Puoi iscriverti solo entro la fine della giornata di domani, 18 settembre!

Visualizza il programma qui, e scopri qui come iscriverti!

In sintesi, ecco le informazioni utili. La Scuola di Bioetica è un fine settimana intensivo che si svolgerà il 23 e 24 settembre a Roma in Villa Aurelia, via Leone XIII, 459. Si può seguire il corso anche su Internet in streaming.

Inoltre, la partecipazione è ancor più utile agli avvocati, i quali possono conseguire 16 crediti formativi; e ai medici, i quali possono invece ottenere 9,8 crediti professionali relativamente alle seguenti specializzazioni: angiologia; cardiologia; geriatria; medicina interna; neonatologia; neurologia; pediatria; psichiatria; ginecologia e ostetricia; medicina generale/medici di famiglia; farmacia ospedaliera e territoriale; psicologia; psicoterapia; infermieristica; biologia; chirurgia.

I partecipanti riceveranno materiali didattici, pubblicazioni e studi, attestato di partecipazione e possibilità di rivedere successivamente tutte le registrazioni del corso.

Puoi trovare tutte le informazioni a questo link: L’iscrizione verrà ritenuta valida solamente al momento del pagamento della relativa quota. Per qualsiasi chiarimento o per maggiori informazioni, basta inviare un’e-mail all’indirizzo info@provitaefamiglia.it (anche rispondendo a questa e-mail) o chiamare il numero 377 4606227.