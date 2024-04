CARITAS ITALIANA * FESTIVAL “SABIR”: « OGGI ALLE 12.00 L’APERTURA, A PRATO ALL’OFFICINA GIOVANI (CON IL SINDACO BIFFONI) »

06.30 - giovedì 18 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Apertura del Festival Sabir – 18 aprile, ore 12 ~ Officina Giovani – Piazza dei Macelli, 4, Prato. Oggi 18 aprile inizia ufficialmente a Prato la prima tappa della decima edizione del Festival Sabir. La seconda si svolgerà a Roma il prossimo ottobre.

Come sempre, l’evento di inaugurazione sarà l’occasione per presentare il programma degli appuntamenti, le tematiche di quest’anno e gli/le ospiti che daranno forma agli incontri e ai dibattiti. Al tempo stesso sarà l’occasione per ricordare insieme alcune drammatiche pagine della nostra storia comune, unirci nella commemorazione, in solidarietà attraverso l’impegno collettivo.

In particolare, il ricordo sarà rivolto alle 800 persone che proprio il 18 aprile del 2015 persero la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo: la più grande strage conosciuta di uomini, donne e bambini nella storia del nostro mare.

Si commemoreranno i lavoratori morti nella recente tragedia del cantiere di Firenze, che vede come vittime operai che, oltre ad essere sfruttati, vivono spesso in una situazione di ricatto a causa della loro precaria condizione giuridica.

Infine, un minuto per le vittime del conflitto israelo-palestinese, tra cui i nostri colleghi e colleghe (in particolare Viola e Issam di Caritas Gerusalemme), volontari e volontarie, che hanno perso la vita sotto i bombardamenti.

Intervengono:

Matteo Biffoni (Sindaco Comune di Prato)

Walter Massa (Presidente ARCI)

Emiliano Manfredonia (Presidente ACLI)

Paolo Valente (Vice Direttore Caritas Italiana)

Maria Grazia Gabrielli (Segretaria Confederale CGIL)

Camilla Siliotti (Responsabile comunicazione A Buon Diritto)

Nazzarena Zorzella (Avvocata ASGI del foro di Bologna)

Syed Hasnain (Presidente UNIRE)

Paola Barretta (Portavoce Carta di Roma).

Modera:

Annalisa Camilli, giornalista