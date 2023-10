MAESTRI (PD) * CENTRO “S. CHIARA”: « NOMINE, È PRASSI CONSOLIDATA QUELLA DI DECIDERE SENZA ALCUNA OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLE »

15.15 - giovedì 5 ottobre 2023

Nomine e rispetto delle regole. Lucia Maestri del PD solleva alcune questioni essenziali sulla nomina al Centro “S. Chiara”. Nella seduta odierna della 1.a Commissione legislativa del Consiglio provinciale si è affrontata la proposta della Giunta provinciale per la nomina di un componente del consiglio d’amministrazione del Centro Servizi culturali “S. Chiara”, in sostituzione del presidente dello stesso che ha rassegnato le dimissioni.

La Cons. Lucia Maestri del PD ha evidenziato, nel corso del dibattito, come sia ormai prassi consolidata quella di decidere senza alcuna osservanza delle leggi e delle regole che sovraintendono anche tale nomina e senza alcun rispetto per quelle norme di “buon gusto” istituzionale che di fatto consiglierebbero di far slittare tale nomina alla fase post- elettorale. Ma evidentemente ci deve essere un’urgenza occulta che impone alla Giunta provinciale lo scavalcamento consapevole di ogni limite. Infatti, il Regolamento dell’Ente dichiara espressamente che “i membri del consiglio d’amministrazione devono essere scelti fra esperti con comprovata esperienza di carattere manageriale nel settore pubblico o privato, con particolare riferimento al settore culturale, della gestione delle risorse umane e del controllo strategico”, eppure la figura proposta non pare avere nessuno di questi particolari requisiti, pur essendo un artista ed un insegnante di indubbio valore. Ma non solo.

Il suo nome esce senza selezione alcuna; senza alcun bando aperto anche ad altri professionisti, fors’anche con maggiori requisiti tecnici. Infine il nodo temporale. Questa nomina quanto dura in carica? Pochi giorni probabilmente, visto che il consiglio d’amministrazione in oggetto decade con la fine della Legislatura. In conclusione siamo all’ennesimo pateracchio, montato per coprire altri errori e che danneggia soprattutto l’immagine dell’Ente e, più in generale, la cultura di questa terra.

Cons Lucia Maestri Gruppo cons. PD del Trentino