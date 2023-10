EDG SPETTACOLI * “OKTOBERFEST“ – TRENTINO MUSIC ARENA: « IL 14/10 ARRIVA GABRY PONTE, IL DJ-PRODUCER ITALIANO NUMERO UNO AL MONDO SU SPOTIFY »

14.33 - giovedì 5 ottobre 2023

Continua l’Oktoberfest Trento alla Trentino Music Arena. La manifestazione, organizzata da EDG Spettacoli, e arrivata alla sua undicesima edizione, questo fine settimana propone la tipica musica Folk Oberkrainer, con venerdì i TURBOFOLK (Live Band della Val Di Sole, Trentino) a seguire EDDY DJ. Sabato DIE SCHWEINHAXEN (Live Band dell’Alta Valsugana) a seguire EDDY DJ. Domenica ZINTO BOYS (Gruppo Folkloristico e Oberkrainer Band della Val Di Cembra). Formula che vince non si cambia: venerdì e sabato ci sarà anche la Gordarena, con miscelati e cocktail, dj set e musica per ballare dalle 22.00 fino a notte fonda.

Come sempre l’Oktoberfest Trento mette particolare attenzione alla cucina mescolando tipicità trentine e bavaresi nei piatti. Dalle 19.30 si può cenare con canederli, gulasch con polenta di Storo, stinco intero con cotenna, la wiener schnitzel, la sacher torte e molto altro. In alto i boccali con la birra bavarese HB Hofbräuhaus Traunstein e la speciale birra dedicata a Michele Dall’Armi, il trentino fondare dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera.

Sabato dalle 15.00 e domenica dalle 12.00 particolare attenzione è dedicata alle famiglie con il Villaggio Incantato, animazione per bambini fino ai 12 anni, parco divertimenti con giochi gonfiabili, castelli e scivoli, giochi di società, lego giganti, il trenino elettrico e molto altro ancora in perfetto stile Oktoberfest Trento. Per chi pranza la domenica all’Oktoberfest, l’ingresso è libero (info, prenotazioni e programma su https://oktoberfesttrento.it/). Al pomeriggio c’è anche il GelatoMerenda.

SPOILER: SABATO 14 OTTOBRE ARRIVA GABRY PONTE

Sabato 14 ottobre all’Oktoberfest arriva Gabry Ponte, il dj -producer italiano numero 1 al mondo per ascolti su Spotify; terzo artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify. Diamo i numeri? Oltre 3 miliardi di stream globali, oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, in carriera ha collezionato 2 dischi di diamante, 39 certificazioni platino e 22 oro, 46 gigs in cinque paesi con oltre 240.000 persone solo nei primi 6 mesi del 2023.

Gabry Ponte ha iniziato la sua carriera ufficialmente nel 1998 producendo “Blue (da ba dee)”, il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che scala le classifiche mondiali e vende oltre 8 milioni di copie. Al singolo segue il primo album “Europop” che vende altri 4 milioni di copie. Nel 2000 l’artista vince gli European Music Awards come “Miglior Artista Italiano nel mondo”. Nel frattempo, comincia la sua carriera solista. Tanto per citare qualche grande successo, nell’estate 2019 co-produce il successo europeo “Monster” (270 milioni di stream su Spotify) insieme al giovane produttore austriaco LUM!X. E poi ancora con oltre 413 milioni di stream solo su Spotify e oltre 150 milioni di visualizzazioni su Youtube, la hit “Thunder” con LUM!X e Prezioso scala le classifiche in Italia, Stati Uniti, Germania, Norvegia, Svezia, Danimarca, Olanda, Svizzera, Austria, Finlandia, Ungheria, Belgio e Vietnam. A giugno 2022 esce il singolo di Gabry Ponte con LUM!X feat. Daddy DJ “We Could Be Together”, certificato oro e nell’agosto dello stesso anno “I’m Good (Blue)” di David Guetta guadagna una nomination ai Grammy, facendo sì che “Blue” diventi la prima canzone della storia a ricevere due nomination ai Grammy come Best Dance/Electronic Recording. In rotazione radiofonica e disponibile in digitale dal 26 maggio 2023 “One by One”, il nuovo singolo con la cantautrice, vocalist e producer Hosanna.

L’artista è attualmente in tour con importanti date in Italia e all’estero (tra cui: Unreal Festival – Riga, SAGA Festival – Bucharest, Ushaia, Ibiza, Parookaville 2023 – Weeze, Tomorrowland 2023 – Boom e Cavo Paradiso – Mykonos). Gabry Ponte festeggerà i 25 di carriera con 3 eventi unici: il 27 gennaio 2024 al Mediolanum Forum di Assago (MI), già SOLD OUT, il 2 marzo al Pala Alpitour di Torino e il 15 giugno al Rock in Roma.

Info su sconti, ingressi e biglietti

Per Oktoberfest Trento ingresso 5 euro. Venerdì e sabato dalle 19.30 alle 2.00, domenica dalle 19.30 fino a mezzanotte. Sabato apertura dalle 15.00. Domenica apertura dalle 12.00 e ingresso omaggio al pranzo. Ingresso gratuito per bambini fino ai 12 anni; ingresso omaggio per chi si presenta in cassa in abbigliamento tradizionale Lederhosen e Dirndl; ingresso omaggio per chi usufruisce dei taxi convenzionati. 10 euro a persona per la prenotazione del tavolo, ingresso al festival con omaggio. Info su http://oktoberfesttrento.it.

Sabato 14 ottobre Info biglietti

Gabry Ponte ticket: