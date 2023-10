SMI TRENTINO * VACCINI ANTI-COVID: « AI MEDICI DI FAMIGLIA NON STANNO ARRIVANDO / A VILLAMONTAGNA L’AMBULATORIO È TUTT’ORA BARRIERATO »

13.54 - giovedì 5 ottobre 2023

In riferimento ai comunicati stampa aziendali, facciamo presente che attualmente ai medici di famiglia non stanno arrivando per nulla i vaccini anti-Covid, mentre sono arrivati correttamente nei propri ambulatori e al Distretto, quelli antinfluenzali. Per quest’ultima azione ringraziamo Apss di essersi attenuta a quanto deciso in Comitato della Medicina generale.

Per quanto riguarda le vaccinazioni anti-covid, quindi, per il momento, i medici di famiglia non possono effettuare la somministrazione associata a quella anti-influenzale. D’altra parte vediamo difficile che, con una dichiarata consegna di un flacone da sei dosi per ciascuno dei 330 medici di famiglia, si possa anche lontanamente pensare che noi vacciniamo associando sia vaccino anti-covid che vaccino antinfluenzale come minimo 300 dei nostri pazienti bisognosi di tutele perché fragili e anziani.

Quindi tali notizie da parte Apss dovrebbero, a nostro avviso, essere più precise e valutate con maggiore attenzione, dal momento che, alla fine della catena, è sempre il medico di famiglia che risponde della mancata presenza dei vaccini in ambulatorio, su comunicati stampa aziendali che lasciano il tempo che trovano.

Infine, se un paziente viene e altri cinque non vengono, il flacone va gettato perché scade rapidamente il contenuto dopo l’apertura. Pertanto è giusto fare presente a tutti che, non avendo alcuna convenzione con lo smaltimento dei rifiuti di tale genere, i medici di medicina generale possono accettare i flaconi solamente se Apss ci mette a disposizione lo smaltimento rifiuti oppure viene a prendersi di persona le dosi consegnate e non effettuate; i Dpi e le Ffp2, mai consegnate in questa tornata.

Infine, ricordiamo a tutta la popolazione che gravita su Villamontagna, che il Comune continua a non mettere a disposizione di alcun medico l’ambulatorio stesso, tutt’ora barrierato, zeppo di cianfrusaglie e di farmaci scaduti, e che rende impossibile l’apertura senza incorrere in reati penalmente e civilmente perseguibili; oltre che a quanto avrebbero da ridire i Nas.

I medici, comunque, instancabilmente, vanno e vengono da Villamontagna laddove necessaria la visita domiciliare; e una Cooperativa dei medici di medicina generale sta organizzando il servizio domiciliare anche con proprio personale infermieristico.Dove non arriva il Comune, arriva comunque sia Apss che la Medicina generale.

Smi Trentino