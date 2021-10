UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI * INFLAZIONE: « LE CITTÀ PIÙ CARE D’ITALIA, PRIMA GENOVA (+3,6%) / AL SECONDO POSTO BOLZANO (+2,8%) / ALL’OTTAVO TRENTO (+3%) »

Inflazione: la classsfica delle città più care d’Italia. Genova batte il primato di Bolzano. Rincari da 1.399 euro a Genova, 1257 euro a Bolzano, 1196 a Reggio Emilia. Trentino +1126 euro, Liguria +1110 euro, Valle d’Aosta +1092.

L’Istat ha reso noti oggi i dati dell’inflazione di settembre delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato l’ormai tradizionale classifica delle città e delle regioni più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita.

In testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care (Tabella n. 1), Genova scalza il primato storico di Bolzano: l’inflazione del capoluogo ligure, la più elevata d’Italia, ex aequo con Catania, pari a +3,6% si traduce in una maggior spesa aggiuntiva annua equivalente, in media, a 874 euro, ma che schizza a 1.399 euro per una famiglia di 4 componenti.

Al secondo posto Bolzano, dove il rialzo dei prezzi del 2,8% determina un incremento di spesa pari a 891 euro per una famiglia media, 1257 euro per una di 4 persone, segue Reggio Emilia, dove il +3,2% genera una spesa supplementare pari, rispettivamente, a 855 e 1196 euro annui. Per Catania, l’inflazione più alta d’Italia, +3,6%, causa un aggravio di 762 e 1030 euro, collocandola comunque nella top ten dei rincari.

La città più virtuosa è, come in agosto, Ancona, con un’inflazione dell’1,8% e una spesa aggiuntiva per una famiglia tipo pari a “solo” 408 euro su base annua (544 per 4 persone). Bene anche Napoli, al secondo posto delle città più risparmiose, con +2,3%, pari, rispettivamente, a 503 e 656 euro. Sul gradino più basso del podio Cagliari: +2,6%, 561 e 680 euro.

In testa alla classifica delle regioni più costose (Tabella n. 2), con un’inflazione a +2,9%, il Trentino che registra a famiglia un aggravio medio pari a 786 euro su base annua, 1126 euro per una famiglia di 4 persone. Segue la Liguria, dove la crescita dei prezzi del 3% implica un’impennata del costo della vita pari, rispettivamente, a 673 e 1110 euro, terza la Valle d’Aosta, +2,6%, con un rincaro annuo di 661 e 1092 euro.

Tabella n. 1: Classifica delle città più care (capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti), in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa per famiglia di 4 persone).

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa per famiglia di 4 persone)