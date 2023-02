APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * CARNEVALE ASBURGICO: « IL GRAN BALLO RITORNA NELLO STORICO SALONE HOFER DELL’HOTEL DES ALPES, TRA STORIA E NOSTALGIA (19-24/2) »

16.18 - venerdì 17 febbraio 2023

Madonna di Campiglio: va in scena il Carnevale asburgico. Il Gran ballo ritorna nello storico Salone Hofer dell’Hotel Des Alpes dopo tre anni. Storia, nostalgia e mito protagonisti a Madonna di Campiglio dal 19 al 24 febbraio in occasione del Carnevale asburgico. La storia è quella della documentata presenza a Campiglio dell’Imperatrice d’Austria Elisabetta di Wittelsbach per ben due volte: la prima nel 1889, la seconda nel 1894 accompagnata dall’Imperatore Francesco Giuseppe. La nostalgia si riferisce ad un passato lontano che nella rievocazione contemporanea e carnevalesca assume contorni romantici e sognanti. Il mito, quello di Sissi, donna e regina, che cento e più anni dopo essere vissuta continua ad ispirare l’arte, la letteratura, il cinema.

Il programma/1: “Un tè con Sissi” per conoscere la storia e curiosi aneddoti.

Il programma comincia domenica 19 febbraio, alle 17.30, con l’arrivo della Corte imperiale e la sfilata in carrozza con musica e balli in piazza Sissi a Madonna di Campiglio (in collaborazione con il Filò da la Val Rendena). Poi, lunedì 20 febbraio, sarà l’occasione giusta per conoscere da vicino la storia partecipando al “Tè con Sissi” (35 euro, su prenotazione): aneddoti e vicende sull’Imperatrice presso il Salone Hofer con la partecipazione dello storico Paolo Luconi Bisti e di Giordana Luchesa, componente del Corist (Coordinamento dei rievocatori storici trentini). A seguire, tè con pasticcini in compagnia di Sissi. Martedì 21 febbraio, giornata dedicata ai più piccoli con il “Carnevale dei bambini”, grande festa con animazione e giochi, che si terrà alle 15 in piazza Sissi (a cura della Pro loco di Madonna di Campiglio). Si prosegue mercoledì 22 febbraio, dalle 18, con l’“Aperitivo Asburgico” in compagnia di Sissi presso i locali che aderiscono all’iniziativa.

ll programma/2: la Corte asburgica scende in pista.

Giovedì 23 febbraio, su proposta della Pro loco di Madonna di Campiglio, uno dei momenti più entusiasmanti e particolari: la “Sciata asburgica” (55 euro, su prenotazione) con inizio alle 9.30. Gli ospiti possono noleggiare il costume d’epoca, da scegliere in una collezione di numerosi modelli, e poi avventurarsi sulle piste della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta a fianco della coppia imperiale e della corte. Per tutti un gustoso aperipranzo al rifugio 5 Laghi. Dalle 17, dame e cavalieri saranno presenti in centro a Madonna di Campiglio con intrattenimento itinerante.

Il programma/3: Il “Gran ballo” ritorna al Salone Hofer.

Infine, venerdì 24 febbraio la festa più attesa e desiderata, il “Gran ballo dell’Imperatore” che ritorna nell’ottocentesco Salone Hofer dell’Hotel Des Alpes dopo tre anni di assenza. Completeranno lo sfarzoso ballo rigorosamente in abito storico, brindisi con bollicine Ferrari, standing buffet ed orchestra dal vivo (130 euro, su prenotazione).

Cenni di storia.

Elisabetta d’Austria soggiornò la prima volta a Madonna di Campiglio nel settembre 1889, trascorrendo una settimana alla scoperta dei meravigliosi paesaggi, delle fresche acque e dell’aria salubre ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Una montagna che rimase impressa nell’animo dell’“eroina del sogno” tanto che dopo poche stagioni, nel 1894, ci fu il grande ritorno, questa volta accompagnata dall’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe. Grande fermento ed eccitazione per l’arrivo della coppia reale: “Mai questa superba stazione alpina, questo sontuoso luogo di festa della natura, dalle vette supreme dei monti luccicanti di ghiaccio, mai ebbe tanta gloria come quella di cui si ammanta oggi in cui ospita l’augusta coppia sovrana dell’Austria nostra”. Così scriveva “La Gazzetta di Trento” in onore della visita dei sovrani.

All’edizione di quest’anno, per la preparazione degli allestimenti, hanno collaborato gli studenti di Upt (Scuola delle professioni per il terziario) di Tione di Trento.

Prenotazione obbligatoria e informazioni presso gli uffici di Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio (0465 447501 info@campigliodolomiti.it) e all’indirizzo web www.campigliodolomiti.it/carnevale.