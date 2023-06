RAI 1 – “ LINEA VERDE SENTIERI “ * « I SUGGESTIVI SCENARI COSTIERI DEL SALENTO, TRA BOSCHI – FIUMI – GROTTE (1/7) »

14.34 - venerdì 30 giugno 2023

I suggestivi scenari costieri del Salento, da faro a faro, sono i protagonisti di “Linea Verde Sentieri”, in onda sabato 1° luglio alle 12.30 su Rai 1 e Rai Italia. L’alpinista Lino Zani e l’olimpionica fiorettista Margherita Granbassi, con la partecipazione dell’esperto di montagna Gian Luca Gasca, guideranno il pubblico in un’esperienza immersiva tra boschi, fiumi, grotte, antiche torri, sport, cultura e gastronomia. L’itinerario prescelto è quello del sud della Puglia tra Otranto e Santa Maria di Leuca, camminando da faro a faro, alla ricerca di percorsi che uniscano le bellezze della natura con i richiami alla Storia: la via Francigena nella zona di Tricase, il sentiero del Monte Acquaro, fino ad arrivare al sentiero delle Cipolliane con le sue splendide grotte raggiungibili a piedi. Con la barca invece visiteranno la grotta del Pozzo e la costa salentina. Spazio anche all’artigianato con l’antica arte della tessitura.

La puntata è realizzata in collaborazione con Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione, fondi Por Fesr Fse 2014-2020 e con il Club Alpino Italiano.